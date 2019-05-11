MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İstanbul'da seçim çalışmalarına başladı

İl Başkanı Karataş, Pendik Erzurumlular Dernek Başkanı İlhan Pasin ve yönetimi ayrıca Erzurumlu iş adamları ile iftar sonrası bir araya gelerek sıcak ve samimi bir toplantı gerçekleştirdiler. Yapılan toplantıda cumhur ittifakının başarısı için destek sözü alan İl Başkanı Karataş, desteklerinden dolayı Dernek Başkanı İlhan Pasin ve yönetimine ayrıca tüm Erzurumlu hemşehrilerine teşekkürlerini sundu.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, “İstanbul'daki bütün derneklerimizi ziyaret ederek onlarla toplantılar düzenleyip cumhur ittifakının başarısı için çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edeceğiz” dedi.