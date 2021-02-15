MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; “Kalleşlerden tek tek hesap sorulacak”

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Irak'ın Kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde kaçırıldıktan sonra bir mağarada alıkonulan 13 sivil vatandaşın katledilmesine sert tepki gösterdi.

Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 vatandaşımızın kalleşçe şehit edilmesi tüm ülkeyi yasa boğdu.

Hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp ardından bir mağarada 13 sivil vatandaşımızın şehit edilmesine bir tepki de MHP İl Başkanı Naim Karataş'tan geldi.

Başkan Karataş, “ PKK terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetlerimizden yediği darbenin ardından 13 sivil vatandaşımızı alı koyarak katletti. Kahraman askerlerimiz bu hainlerden bir bir hesap sordu sormaya da devam edecektir. Bundan hiç birimizin şüphesi yok. Kahraman askerlerimiz bu operasyonda 53 leş aldı. Köklerini kazıyana kadar durmayacaktır. İşbirlikçi ne kadar hain varsa onlardan da tek tek hesap sorulacaktır” dedi.

Hainler emellerine ulaşamayacak

Ülkenin bölünmez bütünlüğüne uzanan ellerin yerinden koparılacağına ve hiç bir hain emelin netice alamayacağına işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “ Mağarada haince katledilen vatandaşlarımızın hesabını güvenlik güçlerimiz misliyle soracaktır. Yapılan operasyonlarla PKK terör örgütünün sonu getirilecektir. Teröristlerin kökleri kazınana kadar içerde ve dışarıda mücadelemiz devam edecektir. Bu uğurda bizlere düşen bir görev olursa da her an hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu.

Başkan Karataş, “Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum” dedi.