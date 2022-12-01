MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'tan istismara gözdağı

Fiyat istismarına kalkışan kim varsa, burnundan fitil fitil gelecektir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, temel gıda ürünlerine herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen yapılan zamları sert bir dille eleştirdi. Başkan Karataş, “Milletin sırtına sülük gibi öyle bir yapıştılar ki, kan emdikçe semirdiler, semirdikçe kudurdular. Ama vatandaşa ettikleri yanlarına kalmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği şekliyle; fiyat istismarına kalkışan kim varsa; zincir marketse zincir market, üç harfli marketlerse üç harfli marketler, hepsinden bunun hesabı yasalar çerçevesinde sorulacak!” diye konuştu.

İstismarcıların feleği şaşacak

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin de, her platformda hayat pahalılığına vurgu yaptığını ve iktisadi yaşamın en kısa sürede kesinlikle normale döneceğini ifade ettiğini anımsatan Başkan Karataş, “Fiyatlar da düşer, enflasyon da düşer, alım gücü de yükselir. Ama unutulmasın ki, çatlamış ve kurumuş vicdanlarıyla aziz milletin cebine musallat olan kim varsa, işte onların sonu ucuzluktur, acizliktir. Halkın sırtına kene gibi yapışan bu istismarcıların feleği şaşacak, hükümetin alacağı tedbirler sayesinde vatandaş bu insafsızların cenderesinden muhakkak kurtulacaktır. Bugünler gelip geçecek, bu sıkıntılı günler elbet unutulacaktır. Ama şahsiyetten, duruştan ve karakterden yoksun ne kadar istismarcı oluşum ve yapılanma varsa, aziz milletimiz onları hiçbir zaman unutmayacaktır!” şeklinde konuştu.

Güzel günler çok yakın

Türkiye'nin kat ettiği mesafenin her geçen gün olumlu bir seyir izlediğini, büyüme rakamlarının ülkenin dosdoğru bir istikamette bulunduğunu gösterdiğini anlatan MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, “Bugünleri hep birlikte omuz omuza vererek, dayanışarak geride bırakacağız. Süreç sonunda Türkiye'nin ne büyük bir güç ve ülke olduğunu herkes görmüş olacak. Buna hepimiz çok sevineceğiz, ancak en çok üzülenler 6'lı ganyan masasının ortakları olacak” dedi.