MHP Erzurum Milletvekili Adayı M. Hanifi Macit, Araştırma Hastanesi'ndeydi

Hanifi Macit, seçim çalışmalarını Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sürdürdü.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal, KAÇEP Birim Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Songül Karaca ve yönetimiyle birlikte Araştırma Hastanesine giden Macit, 12 Mayıs Hemşireler Gününü de unutmadı.

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Adem Karaman ve Hastane Müdürü Fatih Çapadağ'ı da ziyaret eden MHP'li Macit, daha sonra hastaları servislerinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına hediyeler veren MHP Erzurum Milletvekili Adayı Hanifi Macit, sağlık sistemi içerisinde çok büyük bir sorumluluk üstlenen hemşireleri, sağlık ordusunun kanatsız melekleri olarak nitelendirdi. Hastanede yatarak tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla da sohbet eden MHP Erzurum Milletvekili Adayı Hanifi Macit, poliklinikleri de gezdi. Büyük ilgi gören Macit, beraberindeki heyetle beraber 14 Mayıs seçimleri için Cumhur İttifakına destek istedi.