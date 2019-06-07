MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar var, bunları hepimiz biliyoruz”

Dr. Kamil Aydın, İspir'de düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Törende partililere hitaben konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, ülkenin zor sıkıntılı bir süreç yaşadığına dikkat çekerek, “Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar var, bunları hepimiz biliyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan seçimler bu anlamda büyük önem taşıyor. Biz cumhur ittifakıyla yola çıktık. İçerde ve dışarda oynan oyunlara engel olmak için bu ittifaka evet dedik. Sizler bu ittifakı sokakta kurduğunuz için bu ittifaka evet dedik. Aynı aile içerisinde iki kardeş iki partiye mahsup ama ikisinin de ortak sevdası bu vatanın bu milletin birlik ve beraberliği olduğu için siz bu ittifaka ön ayak oldunuz, bizlerde sizlerin temsilcisi olarak asıl sizsiniz bizler vekaleti elimizde bulunduruyoruz. O vekalete halel getirmeden kabul ettik ve yola çıktık” diye konuştu.