MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın; “Aziz milletimiz gereğini yapar”

Dönem Milletvekili adayı Prof. Dr. Kamil Aydın, seçim çalışmalarını Aziziye ilçesinde sürdürdü.

Dadaşkent'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) temaslarını sürdüren Kamil Aydın, 14 Mayıs seçimlerinde neden Cumhur İttifakı tercihinin yapılması gerektiğini anlattı.

Esnafın sorularını yanıtlayan ve görüşlerini dikkatle dinleyen Aydın, ülkenin çetin bir dönemeçten geçtiğini ifade ederek, “Bu dönemeçte ya birbirimize sıkı sıkıya tutunup ayakta kalacağız yahut ülke olarak savrulacağız. Çünkü karşımızdaki ittifakın devlet, millet, ezan, bayrak ve kutsiyet diye bir çizgisi yok. Onların istediği tek şey, işbirliği yaptıkları terör odaklarıyla birlikte bu ülkeyi birilerine ve bir yerlere peşkeş çekmek” açıklamasında bulundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum mitingine katılan Prof. Dr. Kamil Aydın, çalışmalarına miting sonrası da Başçakmak köyünde devam etti. MHP Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Kamil Aydın, burada da büyük ilgiyle karşılandı. 14 Mayıs'ta partisi için destek isteyen MHP'li Kamil Aydın, oldukça yoğun ve hareketli geçen günün ardından yaptığı değerlendirmede, “Sahada karşılaştığımız tablo, milletimizin bir kez daha ferasetiyle hareket edeceği yönünde. Cumhur İttifakımıza ve partimize büyük ilgi var. Bize gösterilen bu ilgiyi bizler de elbette karşılıksız bırakmayacağız. Çünkü Cumhur İttifakına sahip çıkmak, aslında ülkeye ve millete sahip çıkmak demek. Benim aziz milletim ülkesini de, devletini de, huzur içerisinde yaşayan bu devletin her bir ferdini de kötü emellere alet ettirmez, gerekeni yapar” diye konuştu.