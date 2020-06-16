MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın Çat'ta depremzedelerle bir araya geldi

Dr. Kamil Aydın, Bingöl Karlıova'da yaşanan depremin ardından Çat ilçesinde hasar oluşan mahalle ve köylerde incelemelerde bulundu.

Beraberinde MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ile birlikte Çat ilçesine gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın'ı İlçe Başkanı Yılmaz Polat ve parti yöneticileri karşıladı.

Hükümet konağı önündeki kriz merkezini ziyaret eden Prof. Dr. Aydın, daha sonra Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve Kaymakam Tevfik Kumbasar'ı ziyaret etti.

Prof. Dr. Aydın, Belediye Başkanı Melik Yaşar ile birlikte hasar oluşan köylerde vatandaşlarla bir araya geldi taleplerini dinledi.

Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Köseler köyünde meydana gelen silahlı kavgada eşini kaybeden Fidan Güneş'e taziye ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Kamil Aydın buradan, Bingöl Yedisu ilçesine geçti.