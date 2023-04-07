MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi:

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “CHP'nin ve dolayısıyla altılı masanın HDP ile ortaklığını inkar edenlerin maskesi Sırrı Sakık'ın açıklamaları ile tamamen düşmüştür” dedi.

Yurdagül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kapalı kapılar ardında konuşulanları açıklamasını isteyen Sakık'ın, altılı masanın terörle olan işbirliğini apaçık gözler önüne serdiğini belirterek, “Bu saatten sonra inkâr edecekleri hiçbir şey kalmamıştır. CHP ve altılı masa terörle el sıkışmıştır, iş tutmuştur. Bunu artık HDP'liler de dile getirmeye başlamıştır. Halen daha aksini iddia edenler ve bunların peşine takılanlar, artık tıp ilminin ilgi alanına girmektedir. Çünkü bu artık akıl ve ruh sağlığı sorunudur” dedi.

Hangi sözleri verdin?

HDP'li Sırrı Sakık'ın video açıklamasının altılı masanın Türkiye'yi nasıl bir ateşin içerisine sürükleyeceğinin kanıtı olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı Yurdagül, “Adam çıkmış Kılıçdaroğlu'na diyor ki, kapalı kapılar ardında konuştuklarımızı çık ve açıkla! Gerçi biliyoruz da, yine soralım: PKK ile hangi anlaşmaları yaptın Kılıçdaroğlu? PKK'nın hamisi ve siyasi uzantısı olan HDP'ye hangi sözleri verdin Kılıçdaroğlu? Çık ve açıkla ki, Türk milleti senin nasıl bir maskeyle dolaştığını görsün. Çık ve açıkla ki, eli kanlı bebek katili Apo için verdiğin özgürlük sözünden herkes haberdar olsun! Çık ve konuş ki, cezaevlerindeki tüm teröristlere hangi mavi boncukları dağıttığını herkes bilsin!” ifadelerini kullandı.

Seçmenlere seslendi

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek olan seçmenlere de seslendi. Yurdagül, “Her şey bu kadar netken, CHP ve altılı masanın terör örgütü PKK ve onun siyasal uzantısı HDP ile işbirliği bu kadar açıkken bu ittifaka oy vermek, milli vicdanları kanatmak demek olacaktır. Bu zillet ortaklarına oy vermek demek, PKK'nin döktüğü kanlara ortak olmak demektir. Bu emperyalist işbirlikçilerine oy vermek demek, şehidin ve şühedanın kemiklerini sızlatmak demektir. Bunlara destek olmak demek, Türkiye'nin geleceğini ve yarınlarını hainlere pazarlamak ve peşkeş çekmek demektir” şeklinde konuştu.