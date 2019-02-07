MHP İl Başkanı Karataş: “Bizim aklımız Türkiye'dir”

Karataş, “15 Temmuz'dan sonra doğal olarak ortaya çıkan Cumhur İttifakı bazı kesimleri oldukça rahatsız etmiş olacak ki, gerek Cumhur İttifakına gerekse partimize darbe vurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar” dedi.

“Beyhude çabalarının boşuna olduğunun farkında olmayan zavallılar, Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakına karşı duyduğu hassasiyetin, milletine karşı duyduğu sadakat ve sevgiyle alakalı olduğunu görememektedirler” diyen MHP İl Başkanı açıklamasında, “Türk Milletinin sigortası olan partimiz sonu nereye varırsa varsın değerlerinden asla taviz vermeyecektir. Şahsi menfaatleri bir kenara bırakıp devleti ve milleti için çalışmaya devam edecektir.

Yapılan Cumhur İttifakı kapsamında şehrimizde MHP olarak aday göstermeme kararı alınmış ve bizler de teşkilat olarak bu karara bağlı kalmışızdır.

Bizim gösterdiğimiz tavır bir bozkurt edasıyla ülkücü tavrıdır. Çıkarcı, riyakar ve yalancı olmayan bir siyasi tavırdır. Tabi bu tavrı herkesin göstermesini bekleyemeyiz. Ancak bu kişilerin partimizi de yıpratmasına asla müsaade etmeyiz” diye konuştu.

Son günlerde partiyi bölmek maksadıyla kurulan bir partiden aday olan bazı kişilerin, ülkücülüğe sığındıklarını görmek kadar hayret uyandırıcı bir durumla pek zor karşılaşabileceklerini dile getiren Başkan Karataş, “Hele hele daha düne kadar aday olmak için partimizde el pençe divan durup, el etek öpenlerin, her türlü riya ve yalakalığı sergileyip, ben asla gitmem diyenlerin bugün başka yerlerde saf tuttuklarını görmekteyiz. Bu davranışlarıyla kişiliklerini ortaya sergileyenlerin bu zavallıların birçoğu ile partimiz yollarını uzun zaman önce ayırmıştır. Dönme dolap misali parti parti dolaşan Türklük gurur ve şuurunu benimsemeyip, İslam ahlak ve faziletiyle bütünleştirmemiş olan bu kişilerle partimizin hiçbir bağı kalmamıştır. Bizim için mesele aday olmakta değil adam olmaktadır. Adamlığı adaylığa tercih edenlerle de hiçbir ortak paydamız bulunmamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi bir fikir ve ideoloji partisidir. Dolayısıyla bizde partili kavramı yerine “Dava Adamlığı” kavramı hakimdir. Onun içindir ki, davaya yapılan bilinçli yanlış, bizim için ihanetle eş değerdedir.

Ne yaparlar sa yapsınlar Cumhur İttifakına olan bağlılığımız sonuna kadar devam edecektir.

Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen Genel Başkanımızın sözü sözümüz yolu yolumuzdur. Bizim Aklımız Türkiye'dir” şeklinde konuştu.