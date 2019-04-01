MHP İl Başkanı Karataş: “Cumhur İttifakı Erzurum'da büyük bir başarıya imza atmıştır”

Teşkilat olarak Cumhur İttifakının ruhunu benimseyerek gerek Genel Başkan Devlet Bahçelinin gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdikleri rotadan ayrılmadıklarını ifade eden Başkan Karataş, “Ülkücü hareket Genel Başkanımızı ve Cumhurbaşkanımızı girdikleri bu beka mücadelesinde asla yalnız bırakmamıştır. Başarıya tam anlamıyla inanarak seçimlere tek ses, tek nefes, ve tek yürek olarak giren teşkilatlarımız gereken hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Büyük Türk Milleti, iradesini sandığa yansıtarak emaneti ehline teslim etme gayretini gösterip Sağduyu Birlikteliğinin galip gelmesini sağlamıştır. Sonuç olarak Türk Milleti bekasına demokratik haklarını kullanarak sahip çıkmış ve beka meselesini hafife alan bozulmuş elma misali çürümüş siyaset akımlarını ve ihanete bürünmüş siyasi aktörleri hezimete uğratmıştır.

Yerelde ise başı Palandöken gibi dik Dadaşlar, desteklerini Cumhur İttifakından yana kullanarak, Erzurum'da büyük bir başarıya imza atmıştır. Milletimizin teveccühünü kazanan Cumhur İttifakı ilimizde yüksek bir oy oranıyla birinci olmuştur” dedi.

Özellikle Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılan İspir ve Uzundere'de, Cumhur İttifakının ruhu, beka sevdasının mührünü 31 Mart seçimlerine vurduğunu belirten Başkan Karataş, “Öncelikle, bizlerin gayret ve azimlerini boşa çıkarmayarak Cumhur İttifakını ilimizde birinci yapan, Dostluğun samimiyetin cesaretin yiğitliğin nakış nakış işlendiği dadaşlar diyarına,

Şehitlerin, evliyaların ve vatana ihanet eder diye göğsünü abdestsiz vermeyen anaların dualarıyla ayakta duran, Buram buram vatan, buram buram memleket, buram buram hürriyet kokan aziz Erzurumlulara teşekkür ederim. Ayrıca seçim sürecinde gece gündüz demeden çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.