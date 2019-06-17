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MHP İl Başkanı Karataş, Güngören ve Sancaktepe'de hemşerileri ile bir araya geldi

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Güngören-İspir Mescitli Köyü ve Sancaktepe Uzundere Dikyar derneklerinde hemşerileriyle buluştu.


MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin, Aşkale İlçe Başkanı Toksöz Kartal ve Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ile İstanbul seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Bu kapsamda bu günde Güngören İspir Mescitli köyü ve Sancaktepe Uzundere Dikyar köyü derneklerinde hemşehrileriyle buluşan Başkan Karataş, burada yaptığı konuşmada da İstanbul seçimlerinin önemini detayları ile anlatarak hemşerilerimizin 23 Haziran'da sandığa giderek Cumhur ittifakına oy vermelerinin Türkiye'nin geleceği açısından çok çok önemli olduğunu söyleyerek destek sözü aldı.


İl Başkanı Karataş, misafirperverliklerinden dolayı tüm dernek başkanlarına ve İstanbul' da ikamet eden tüm hemşerilerine teşekkür etti.

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