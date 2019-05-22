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MHP İl Başkanı Karataş, hemşehrileriyle Maltepe'de buluştu

MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimleri öncesi hemşerileri ile Maltepe’de bir araya geldi.

MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimleri öncesi hemşerileri ile Maltepe'de bir araya geldi.


Başkan Karataş, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dolayısıyla Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatının ardından İstanbul'daki seçim çalışmalarına devam ediyor.


Başkan Karataş, “Çalışmalar kapsamında Maltepe Erzurumlular Derneği'nde hemşehrilerimizle bir araya gelerek, gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıp cumhur ittifakının başarıya ulaşması için 23 Haziran'a kadar bitmez tükenmez bir enerji ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlgi ve alakalarından dolayı Maltepe Erzurumlular Dernek Başkanı Süha Dengizek ve yönetimine, Ümraniye Erzurumlular Dernek Başkanı Aziz Öz ve yönetimine, İstanbul'da yaşayan tüm Erzurumlu hemşehrilerime teşekkür ederim.” dedi.

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