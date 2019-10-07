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MHP İl Başkanı Karataş, Ilıca'da yeni çarşı esnafını ziyaret etti

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Aziziye ilçesi, Ilıca mahallesinde yeni çarşı esnafını ziyaret ettiAziziye ilçesine bağlı Ilıca mahallesinde yapılan yeni çarşı esnafını ziyaret eden İl Başkanı Karataş vatandaşlarla tek tek tokalaşıp, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Aziziye ilçesi, Ilıca mahallesinde yeni çarşı esnafını ziyaret etti


Aziziye ilçesine bağlı Ilıca mahallesinde yapılan yeni çarşı esnafını ziyaret eden İl Başkanı Karataş vatandaşlarla tek tek tokalaşıp, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşların dilek ve temennilerini dinleyen Başkan Karataş, çözüm odaklı çalışmaların, ilgili makamlarla görüşülerek çözümü konusunda sürekli takipçisi olacağını belirtti.


İl Başkanı Karataş, Ilıca mahallesinde yapmış olduğu esnaf ziyaretleri esnasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Yapılan ziyaretlerin seçim zamanının dışında da devam etmesinden dolayı vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler.


MHP İl başkanı Karataş burada yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. “Hedefimizi bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin belirttiği gibi 2023 lider ülke Türkiye vizyonunun gerçekleşmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olup, bu minval üzere çalışmalarımızı yoğun bir tempo ile sürdürerek Erzurum genelinde siyasi anlamda Milliyetçi Hareketi hak ettiği konuma getirebilmek için durmadan, dinlenmeden bu ziyaretlerimize devam edip, sadece seçim zamanlarında değil her zaman vatandaşlarımızın yanında olup onların dertleriyle, sorunlarıyla hem hal olarak hedeflediğimiz başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır.


Bu ziyaret esnasında bizlerle beraber olan İl yönetim kurulu arkadaşlarıma Aziziye ilçe başkanımız Murat Karadaş ve yönetimine, meclis üyesi arkadaşlarıma ve bu ziyaretimizde yoğun ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı Ilıcalı hemşerilerime teşekkür ederim.”

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