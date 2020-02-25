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MHP İl Başkanı Karataş, İspir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu kutlamalarına katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İspir Belediye başkanı Ahmet Coşkun, MHP İspir ilçe Başkanı ve teşkilatlarla birlikte, İspir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İspir Belediye başkanı Ahmet Coşkun, MHP İspir ilçe Başkanı ve teşkilatlarla birlikte, İspir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü kutlamalarına katılarak İspirli hemşehrileriyle birlikte coşkulu kutlamalara katıldı.


Başkan Karataş , “Tarihimizi ve geçmişimizi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bu nedenle kurtuluş günlerimiz, tarihe ışık tutması açısından son derece önemlidir. Düşmana karşı verilen mücadelenin , vatan toprağının hiçbir durumda terk edilemeyeceği ve İspir Müftüsü Mustafa Başkapan önderliğinde verilen onurlu mücadele ile kaderine terk edilen ülkemizin bu küçücük coğrafyasında adeta tüm dünyaya baş kaldırılmıştır. Bu vesileyle 25 Şubat İspir'in Kurtuluş Günü'nde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu cennet vatan uğruna şahadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi ve İspir'in “vatan ” olarak kalmasında kanı pahasına mücadele eden kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Bir kez daha hemşehrilerimin kurtuluş bayramını tebrik ediyorum'' dedi.

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