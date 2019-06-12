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MHP İl Başkanı Karataş, İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürdü

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimleri için Kaynarca Pasinler Derneği’nde Erzurumlu hemşerileri ile buluştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimleri için Kaynarca Pasinler Derneği'nde Erzurumlu hemşerileri ile buluştu.


MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin ve Aşkale İlçe Başkanı Toksöz Kartal ile birlikte yenilenen İstanbul seçimleri için seçim çalışmalarına devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Kaynarca Pasinler Derneği'nde hemşerileri ile bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş burada ki konuşmasında, İstanbul seçimlerinin öneminden bahsederek, bu seçimlerin normal bir belediye seçimi olmadığını, bu seçimin Türkiye için bir beka meselesi olduğunu vurguladı.


Hemşerilerinin mutlaka sandığa giderek Cumhur ittifakına destek vermeleri hususunda hemşerilerinden söz alan Karataş, daha sonra Erzurumlu bir hemşerisinin cenaze törenine katılarak acılarını paylaştı.

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