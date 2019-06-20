MHP İl Başkanı Karataş: “Sevdamız Türkiye'dir, Türkiye'nin bekasıdır”

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş İstanbul seçimleri için 6 ilçe başkanı ile birlikte Büyük Çekmece'de hız kesmeden devam ediyor.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Çat İlçe Başkanı Yılmaz Polat, Horasan İlçe Başkanı Köksal Çerçi, Köprüköy İlçe Başkanı Enver Karasu, Narman İlçe Başkanı Kenan Aydın, Pasinler İlçe Başkanı Recep Zilbeyaz, Tortum İlçe Başkanı İlhan Uzun, Narman Meclis Üyesi Sadrettin Aydın ile birlikte Büyük Çekmece Erzurumlular Derneğinde hemşerileri ile buluştu.

MHP İl Başkanı Karataş, burada yaptığı konuşmada, “Bütün çalışmalarımız İstanbul ve Türkiye'nin geleceğinin yabancılar tarafından belirlenemeyeceğini göstermek ve İstanbul'un geleceğini güvence altına almak içindir. Sevdamız Türkiye'dir, Türkiye'nin bekasıdır” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Karataş, ‘'Büyükçekmece Erzurumlular Dernek Başkanı Ahmet Yanık ve yönetimine, ayrıca tüm Erzurumlu hemşehrilerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.