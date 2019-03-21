İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP İl Başkanı Karataş: “Uzundere'de en az yüzde 70 oy bekliyoruz”

Seçime sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere’de seçmen ile tekrar bir araya geldi.

Seçime sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere'de seçmen ile tekrar bir araya geldi.


Cumhur İttifakı MHP Uzundere Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak ile birlikte esnaf ziyareti yapan Karataş, vatandaşlardan destek istedi.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak girildiğine işaret eden Karataş, Cumhur İttifakının seçimleri kazanması durumunda MHP olarak büyük projeler hayata geçireceklerini belirtti.


Karataş, "Kazanırsak şeffaf, hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız. Her zaman vatandaşlarımızla bir arada olup, şehrimizi ve ilçelerimiz geliştirmek, güzelleştirmek adına gece gündüz hep beraber çalışacağız. Seçmenimizden İspir ve Uzundere'de MHP'ye, Büyükşehir ve diğer ilçelerde Ak Partiye destek vermelerini istiyoruz." dedi.


Seçmenin vereceği her karara saygılı olduklarını belirten Karataş, Erzurum genelinde yüzde 70 oy alacaklarını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.