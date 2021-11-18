MHP İl Başkanı Karataş'tan Köprüköy'e çıkarma

Burada vatandaş ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Karataş gündemin nabzını tuttu.

Vatandaşlarla bir araya gelmeye ve gündeme dair konuları masaya yatırmaya ara vermeden devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş son olarak Köprüköy ilçesinde esnaf, vatandaş ve kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. Köprüköy İlçe emniyet müdürlüğü, Köprüköy ilçe jandarma komutanlığı ve kaymakamlık çalışanları ziyaretleriyle birlikte esnaf, çiftçi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Karataş birlik beraberlik vurgusuyla geleceğe güvenle baktıklarının altını çizdi.

MHP Köprüköy İlçe Başkanı Enver Karasu ve MHP Erzurum il teşkilatıyla birlikte ilçe sakinleriyle bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Ülkemizin yarınlara emin adımlarla ilerlediğini hep birlikte görüyoruz. Bunun yanında zorlu bir süreçten geçtiğimizi ve bunun üstesinden geleceğimizi de belirtmek gerekiyor. Dünyayı etkisi altına alan ekonomik gerilemenin, Cumhur ittifakı olarak üstesinden geleceğiz. Kısa süre içinde rahatlayacak olan ekonomimiz için bölücülerin ve art niyetlilerin ne dediğine bakmadan, daha fazla çalışarak, ülkemizin kaynaklarına sarılarak ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Cumhur ittifakı kazandırmaya devam edecek”

Yeni yönetim anlayışının meyvelerini kısa süre içinde her kesimin hissetmeye başlayacağını ve cumhur ittifakının ülkemize değerler kazandırmaya devam edeceğinin altını çizen Karataş 2023 seçimlerinin önemine de vurgu yaptı. MHP'nin güçlü adımlarla önümüzdeki seçimlere hazırlandığını ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Bizler ülkemizin menfaatleri doğrultusunda siyaset yapıyoruz ve bunun dışındaki bütün yolları elimizin tersiyle itiyoruz. Cennet vatanımızın koruyucuları olmaya ve al bayraklı Türkiye'mize değerler katmaya devam edeceğiz. Bunun içinde cumhur ittifakının vazgeçilmez bir gerçeklik olduğunu her defasında vurguluyoruz. Teşkilat olarak da önümüzdeki ilk seçimde de MHP'nin vatandaşların güçlü teveccühü için ter dökmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Köprüköy ilçesi ziyaretinin ardından MHP Pasinler İlçe Başkanı Recep Zilbeyaz ile birlikte Pasinler ilçesine de geçiş yapan Karataş bura çiftçi ve muhtarlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Karataş “sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atmaya ve sizlerin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz” diyerek gündeme dair konularda da fikir alışverişinde bulundu.