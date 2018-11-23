MHP İl Başkanı Karataş'tan Öğretmenler Günü mesajı

Karataş mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, milletimizin fedakarlık abidesi olan değerli öğretmenlerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Öğrenmeye muhtaç olan insan hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren öğretmene ihtiyaç duyar. Öğretmen en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, ileri görüşlülüğüyle yol gösteren, aynı zamanda en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceği özveriyle hazırlayan sorumluluk sahibi kişidir. Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen çökmeye mahkum olur, daima geride kalır ve nihayetinde canlılık emarelerini kaybeder. Bir milletin yürütücü gücü olan öğretmenin toplumsal hayattaki önemini Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' Veciz sözüyle dile getirmiştir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebedi aleme intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin geleceği için her türlü fedakarlığı baş tacı yapmış olan kıymetli öğretmenlerimizin, 24 Kasım öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ailelileri ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum”