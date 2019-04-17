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MHP İl Başkanı Karataş'tan Uzundere Belediye Başkanı Aktoprak'a ziyaret

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Burada konuşan İl Başkanı Naim Karataş, seçimlerde alınmış olan başarıyı hatırlatarak, “Aynı başarıyı belediye hizmetlerinde de göstereceğinden hiç kuşkum yok” dedi.


İl Başkanı Naim Karataş, “Uzundere ilçemizi değil Erzurum'da Türkiye'de örnek bir ilçe olması için Başkanımızın yapacağı çalışmalarında şahsım ve MHP teşkilatları olarak her zaman yanında ve destekçisi olacağız” dedi.

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