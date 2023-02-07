MHP İl Başkanı Yurdagül; “Bugün konuşmanın değil, bir olmanın, ortak hareket etmenin ve yaraları sarmanın vaktidir”

“Dün ülkemizde 10 ilimizi ağır bir şekilde etkileyen deprem afetiyle güne uyandık” diyen Başkan Yurdagül, “Her doğan gün karanlığa her karanlık aydınlığa mahkûmdur. Bugün milletimizin üzerine bir karabulut çökmüştür, Ülkücüler tüm milletimizle birlik ve beraberlik içinde bu bulutu dağıtmayı tarihi bir sorumluluk olarak görmektedir. Liderimiz Sayın; Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettiği gibi, bugün birlik ve beraberlik günüdür, bugün ayrı gayrıya gerek yoktur. Anlamsız tartışmalar ve boşa geçirilecek vakit söz konusu değildir. Sosyal ağlarda dile getirilen boş ve anlamsız tartışmalar sorunumuza katkı sunmamaktadır. Bugün konuşmanın değil, çalışmanın, bir olmanın, ortak hareket etmenin ve yaraları sarmanın vaktidir. Türk Milleti: tarih sahnesine çıktığın günden bugüne nice acılarla imtihan oldun ve yorulmadan, tükenmeden bugüne milletini ve medeniyetini taşıdın. Bugünde yorulmak, yılmak yoktur. Gün Ülkücülerin omuzlarına aldıkları tarihi mücadeleyi yeniden verme günüdür. Bunun için deprem haberi duyulur duyulmaz bütün yurdumuzda Ülkücüler harekete geçtiler. Kendi imkanları ile seferber olup Afet Masaları oluşturdular. Bu bağlamda bütün kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatlı bir şekilde çalışmaktadırlar. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı da bu konuda ivedilikle harekete geçmiş ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin direktifleri doğrultusunda felaketzedelerimizin yaralarını sarmak için faaliyetlerini sürdürmektedir” diye konuştu.

İl Başkanı Adem Yurdagül yaptığı açıklamada, şunları kaydetti; “Açmış olduğumuz Afet Masası sayesinde Erzurumlu hemşehrilerimizi afet bölgesindeki kardeşlerimize destek olmaya davet ediyoruz. Biz millet olarak, birlik ve beraberlik içinde her türlü felaketin üstesinden gelmişizdir. Bugünde gün, el birliği ile bu afeti birlikte atlatma günüdür. Tüm Dadaşlarımızın afet bölgesine destek olmalarını önemle rica ediyorum. Yardım masamız, gece gündüz halkımızın emrinde ve açık bir şekilde vatandaşımızın getireceği yardımları topluyor. Valiliğimizin onayı ile afet bölgesine göndereceğiz. Bu büyük afette yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” Dedi. Başkan Yurdagül konuşmasında, deprem bölgesinde arama kurtarma mücadelesine katılan her bir görevliye teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.”