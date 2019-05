MHP Kadın Kolları'ndan Anneler Günü etkinliği

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Erzurum'da MHP İl Başkanı Naim Karataş'ı ziyaret ettikten sonra Abdurrahman Gazi türbesini ve tabyaları gezdikten sonra programın yapıldığı salona geçti.

Yoğun bir katılımın olduğu programda konuşan MHP Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Yıldız Çakıcı, katılımcılara teşekkür etti.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ise konuşmasında, “Hiç karşılık beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın, hoşgörünün ve eşsiz sahiplenişin en mümtaz simaları şüphesiz annelerimizdir. Milletimizin gelecekte var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, şuurlu ve milli bir zihniyetle meselelere odaklanmaları öncelikle ailelerinden alacakları eğitime ve terbiyeye bağlı olacaktır. Bu itibarla, annelerimiz geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Bunun yanı sıra hem maddi, hem de manevi hayatımızda annelerimizin yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır. Elbette, elleri öpülesi annelerimizi yılın bir gününde değil, yılın her günü hatırlamamız ve anmamız onları baş tacı etmemiz gerekir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla, bin bir emekle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ise konuşmasında “Kadın vatandır, kadın gelecektir diyen, kelamı haysiyeti olan, kutup yıldızımız, milli duruşumuzun övünç kaynağı, sayın genel başkanımız Bilge lider Dr. Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdim dadaşlar diyarına. Selam olsun memleketime, selam olsun Erzurum 'da bir olmuş, birlik olmuş iffet abidesi, yüreği merhametle, sevgiyle, imanla dolu kadınlarımıza. Biliyorum ki bu gün salonu dolduran bu toprağın vefakar kadınları, her türlü çileyi çekmiş ama bir kez dahi ah etmemiştir. Namı Türkiye'ye mal olmuş Erzurum'un yiğit evlatları, dadaşları; eli öpülesi analarımızdan almıştır güçlerini. İffeti ,namusu, dirayeti, samimiyeti tüm dünyaya örnek olan sizlerden almıştır bu gücü. Tüm analarımıza, anne adaylarımıza, vatanını, milletini çocuğunu sever gibi seven anne yürekli kadınlarımıza, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Erzurum'un çok kıymetli kadınlarının nezdinde, Türk kadınının anneler gününü kutluyorum.

Cümlelerimi benim için çok şey ifade eden, gönlümü ferahlatan, ümitlerin kaynağı bir duayla, Genel Başkanımızın duasıyla bitirmek istiyorum:

Biz kısık sesleriz; minareleri ezansız, gökyüzümüzü bayraksız bırakma Allah'ım. Müslümanlık ve Türklükle yoğrulan yurdumuzu çaresiz bırakma Allah'ım. Biliyoruz hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Bizi sevgisiz ,susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Bizi yersiz, yurtsuz, yarınsız ve yalnız bırakma Allah'ım.

Biz ki bin yıllık kardeşlik dedik, bizi ayrı düşürme Allah'ım. Biz ki bağımsızlıkta karar kıldık, bizi esaret altında bırakma Allah'ım. Kötülerle mücadelemizde bizi bir başımıza bırakma Allah'ım. Musibetleri al başımızdan, felaketleri at hanemizden, bizi garip koyma Allah'ım. Milletimi yaşat, devletimi var et, insanımı huzurlu ve saadetli et, sen bizden yardımını esirgeme Allah'ım. Bozkurdun dik başını, ülkücünün alnını açık ve üç hilalin geleceğini kutlu et Allah'ım. Günahlarımızı affet, bize sevdiklerinden ve sevenlerinden olabilmeyi nasip et Allah'ım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum” dedi.