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MHP Pasinler ilçe kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler ilçe kongresi yapıldı.


“İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik, Kazanan Türkiye Olacak” teması ile yapılan kongrede İl Başkanı Naim Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin kongre için göndermiş olduğu mesajını okudu.


Kongrenin ülkemize, milletimize, ilimize, ilçemize ve camiamıza hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Karataş, “Pasinler İlçesi tarihi ve kültürel bakımdan önemli bir savunma merkezi olmuştur. Pasinler ilçesinde büyük manevi mimarlar yetişmiş olup bunların içerisinde İbrahim Hakkı Hz, Alvarlı Muhammed Lütfü efe Hz ve Hacı Salih Efendi gibi manevi değerler yetişmiştir. Elbette ki bizlerde bu değerlerimizden ilham almalıyız. İlçemizin tarih ve turizm beldesi olduğunu unutmadan, ilçemizin kalkınması konusunda doğru tespitler yaparak, çözümleri konusunda birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize destek vererek halletmemiz gerekir” dedi.


Kongre sonucunda MHP Pasinler İlçe Başkanlığına Recep Zilbeyaz yeniden seçildi.


Başkan Karataş kongreden sonra esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşların yoğun ilgisi ile ilçeden ayrıldı.

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