MHP'de görev dağılımı yapıldı

İl Başkanı Adem Yurdagül, bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, teşkilatın ana kademesini belirledi.

MHP İl Başkanı Yurdagül, yönetimiyle bir araya geldiği toplantıya, 2023 yılının ülke, milleti ve tüm insanlık için hayırlı olması dileklerinde bulunarak başladı. 2023 Lider Ülke Türkiye hedefinde Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin uygun görmesiyle Erzurum'da hizmete başladıklarını kaydeden Yurdagül, şunları kaydetti:

“MHP olarak 2023 yılında geleceğin daha güçlü Türkiye'sini inşa etmek adına var gücümüzle çalışırken, MHP Erzurum İl Başkanlığı olarak güçlü bir Erzurum için yola revan olduk. Malazgirt Zaferi'nin ardından açılan gedikten Anadolu'ya nasıl Erzurum'dan girip bu toprakları yurt kıldıysak, milli mücadelenin temellerini nasıl Erzurum'dan atıp, yurdumuzu koruduysak yine aynı aşkla 2023 Lider Ülke Türkiye idealimizde, Erzurum'u öncü kılmak gayesindeyiz. Bu idealimiz doğrultusunda Erzurum İl Başkanı ve bir kardeşiniz olarak varımızı yoğumuzu taşın altına koymaktan başka şansımız olmadığını bilmenizi istiyorum. İçeride ve dışarıda düşman türlü oyunlarla üzerimize sel olup gele dursun, biz yıkılmaz bir set olacağız. Bu seti daha kavi kılmak adına Türk siyasetinin teminatı olan partimizin tedrisatından geçmiş, bir bardak çayımızı içmiş, ocaklarımızda pişmiş tüm abi ve kardeşlerimi bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kısacası tüm dava arkadaşlarımızı ayrım yapmadan göreve davet ediyorum. Ayrılıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakıldığı, ülküdaşlık ve kardeşlik hukukunun üstün kılındığı bir anlayış ile yönetimimiz oluşturduk. Daha önce ifade ettiğim gibi kimse kimseden bir adım önde ya da arkada değildir, yan yana omuz omuza tek vücut olarak Erzurum'da ülkücü hareketin mazisine ve muhtevasına yakışır şekilde mücadele edeceğiz. Erzurum'da çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayarak, tüm hemşehrilerimizin gönlüne girerek cumhur ittifakı olarak yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle il teşkilatımızın ana kademelerinde görev alan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve yönetimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Yönetim Kurulu Başkanlık Divan şu isimlerden oluştu;

İl Başkanı: Adem Yurdagül

Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Cihan Aksakal

Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Adem Uzunpolat - Alparslan Başlıcan

Siyasi Parti İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Mutlu Yurdigül - Mahmut Budakın

Esnaflardan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Nihat Uğurlu-Selçuk Yaşarbaş

Sanayi ve İş Adamlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Öztürk Akdemir-Serhat Kılıç

Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: İbrahim Kızılgül -Uğur Acar

Araştırma - Strateji Geliştirmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Ömer Metin-Ömer Tuğrul Kılıç

Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Hasan Yamaç - İbrahim Şahsuvaroğlu

Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Abdullah Karaoğlu - Fehmi Arslan - Mustafa Topaloğlu

Partiye bağlı yan kuruluşlar olan STK'lardan İl Başkan Yardımcıları: Haktan Genç - Hakan Kotçioğlu

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu İl Bşk. Yardımcıları: Ufuk Demir-Emre Mola

Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Serdal Haki - Kürşat Tarhan

Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Muhittin Çapadağ - Abdullah Kaya

İl Genel Sekreteri: Erdal Aydın

İl Genel Sekreter Yardımcısı: Hüseyin Bayrakçı

İl İdare Amiri: Serdal Akan Özer - Nurettin Demir - Nizamettin Akbulut

Basından Sorumlu İl Başkan Danışmanı: Mehmet Musa Çakır

Özel Kalem: Osman Yılmaz