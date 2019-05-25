MHP'den “Gönül Sofrası” temalı iftar programı

MHP Erzurum İl Başkanlığınca ‘Gönül Sofrası' temalı iftar programı düzenlendi.

Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP MYK üyesi Adem Yurdigül, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, MHP Erzurum ilçe başkanları, MHP İl yönetim kurulu üyeleri, Türkav Erzurum temsilcisi Ümit Bozkurt, Türkiye Kamusen İl Temsilcisi Mucip Gözeger ve bağlı şube başkanları, Kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu, Akademisyen hocalarımız, Basın mensubu arkadaşlarımız ve binlerce dava arkadaşlarımızın katılımıyla iftar programı yapıldı.

İftar sonrası MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş, programa katılan misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ettikten sonra günün önemine binaen bir konuşma yaptı. İl Başkanı Karataş konuşmasında yenilenen İstanbul seçimlerine değinerek İstanbul'da yapılan sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantıları ve seçim çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Karataş, teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın kürsüye gelerek misafirleri selamladıktan sonra ülke siyasi gündemini ve dış politika hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Aydın, bu bağlamda İstanbul seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Program sonrası MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş misafirleri tek tek uğurladı.