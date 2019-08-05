MHP'den İspir'de görkemli açılış

MHP İspir'de yeni ilçe binasını görkemli bir törenle açtı. Açılış sonrası aylık istişare toplantısı İspir'de gerçekleştirildi.

Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç, MHP İspir İlçe Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İl yönetim kurulu üyeleri, MHP İspir İlçe Başkanı Sinan Aydemir, ve çok sayıda partili katıldı.

Açılışta konuşan İspir İlçe Başkanı, Sinan Aydemir, açılış törenine katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Daha sonar sırasıyla Uzundere İlçe Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş birer konuşma yaptılar. İl Başkanı Karataş konuşmasında, “İlçe binasının yapımında ve dizayn edilmesinde emeği geçen MHP İspir ilçe başkanına maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yapılan bu hizmetler birliğimizin, beraberliğimizin bir göstergesidir. ALLAH birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Cumhur ittifakı kapsamında büyük bir oy yüzdesi alarak MHP İspir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Coşkun kardeşimize ve İspir MHP ilçe başkanımız Sinan Aydemir kardeşimize, İspir ilçemize yapmış olduğu çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın da burada yaptığı konuşmada, ilçe binasının yapımında emeği geçen, maddi ve manevi katkılarından dolayı bütün dava arkadaşlarına teşekkür ettikten sonra ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zamanda her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı başta İl Başkanı Naim Karataş'a ve yönetimine, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç ve yönetimine, ilçe başkanlarına ve yönetimlerine ayrıca İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'a, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'a başarılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ile MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, törene katılım sağlayan ilçe başkanları ve yöneticileriyle vatandaş ve esnaf ziyareti yaparak vatandaşların dilek ve temennilerini dinledi. Heyet istişare toplantısının ardından ilçeden ayrıldı.