MHP'li Çakır'dan Sekmen'e ziyaret

MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, seçim süreci doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Çakır, Başkan Sekmen'le hem süreci, hem de seçimlere ilişkin olarak fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti ile ittifak kapsamında İspir ve Uzundere ilçesinin MHP'ye bırakıldığının açıklanmasının ardından siyaset ortamı iyice hareketlendi. MHP'den Aziziye belediye başkan aday adayı olan Mehmet Musa Çakır da, söz konusu gelişmeyi seçim temasları kapsamında çıktığı yerel yönetim turlarında öğrendi. Başkan Sekmen, AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın Türk siyaset tarihine geçecek kadar önemli bir adım olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı, arkasına milletin gücünü almış yegâne bir yapılanmadır” dedi.

MHP'den Aziziye Belediye Başkan aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, ittifakla ilgili olarak yaşanan gelişmeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyareti esnasında öğrendi. Hem “hayırlı olsun” hem de başarı dileklerini ilettiği Sekmen'le Cumhur İttifakı üzerine sohbet eden Çakır, 31 Mart seçimlerinin de, tıpkı 24 Haziran seçimleri gibi büyük bir önem taşıdığını dile getirerek, 15 Temmuz hain darbe girişimine atıfta bulundu. AK Parti ile MHP'nin, 15 Temmuz'dan sonra ortaya koydukları birlikteliğin, milletin ali menfaatlerini korumayı amaçladığını dile getirerek, “Kuşkusuz yerel seçimlerde de ittifak ediyor oluşumuzun altında yatan temel gerekçe budur. Bizim birlikteliğimiz millet birlikteliğidir, dirliğimizdir, varlığımızdır. İspir ve Uzundere'nin MHP'ye bırakılması son derece memnuniyet vericidir. Adaylarımıza ve Erzurum'a şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mehmet Sekmen de, MHP'li Çakır'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çakır ve küçük oğlu Alperen'le yakından ilgilenen Mehmet Sekmen, “Bizim hepimizin ortak bir arzusu var, o da bu memleketin insanına hizmet etmek” dedi.

Mehmet Musa Çakır'ın Erzurum'un çıkarları için tüm imkanlarıyla mücadele eden bir gazeteci ve girişimci genç bir siyasetçi olmasının şehir adına umut verici olduğunu kaydeden Sekmen, “Siyasi arenada değerli Musa Çakır kardeşim gibilerinin bulunuyor olmasından bizler çok memnunuz.” şeklinde konuştu.