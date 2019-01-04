MHP'li Çakır'dan sert tepki

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde heyecan giderek artarken, kamuoyunda “AK Parti-MHP” pazarlığı şeklinde dillendirilen kavrama MHP'li Mehmet Musa Çakır'dan tepki geldi.

MHP Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, “Milletin bekası, birliği ve dirliği uğruna seve seve canını verecek olan bir hareketin mensupları, asla ve de kat'a mevki ya da makam pazarlığı yapmaz” dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde heyecan giderek artarken, kamuoyunda “AK Parti-MHP” pazarlığı şeklinde dillendirilen kavrama MHP'li Mehmet Musa Çakır'dan tepki geldi. MHP'nin Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, “pazarlık” gibi bir kavramın MHP'nin ismi ile yan yana getirilmesinin bile artniyetli bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. Çakır, “Mensuplarının, bu aziz milletin birliği, dirliği, beraberliği ve vatanın bekası için canını dahi zerre düşünmeden feda edeceği bir siyasi hareketi, ‘pazarlık' gibi bir ifadeyle birlikte anmak, ancak ve ancak zillet içerisinde olanlara yakışır” diye konuştu.

KİMİN ZİLLETE DÜŞTÜĞÜNÜ HERKES GÖRÜYOR

Mehmet Musa Çakır, MHP'nin Türk siyaset tarihine damgasını vurmuş bir hareket olduğunu ve bu çatı altındaki herkesin tek hedefinin milletin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek olduğunu dile getirdi. Çakır, “Son zamanlarda belli başlı yayın organları başta olmak üzere çeşitli sosyal medya mecralarında AK Parti ve MHP'nin belediye başkanlıkları için pazarlık halinde olduğu şeklinde yakışıksız ifadeler kullanılmaktadır. MHP, tüm geçmişi boyunca hiçbir pazarlığın içerisinde olmadığı gibi, bugün de olmamıştır, olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu kavramla yan yana getirmek ucuzluktur, ahlaksızlıktır. Kaldı ki, seçimler öncesinde kimlerin kimlerle pazarlık yaptığını ve kimlerin kimlerle iş tuttuğunu herkes bilmekte ve alenen de görmektedir. Hiç boşuna çabalamasınlar; çünkü millet, kimlerin zillete düştüğünün ziyadesiyle farkındadır” ifadelerini kullandı.

“ÇAKIR: BU HAREKET BİZE”

Kendisine görev verilsin ya da verilmesin MHP'nin neferi olarak kalacağını ve bu hareketin yılmaz bir savunucusu olacağını kaydeden Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, “Biz bu hareketle ikbal, mevki ya da makam uğruna tanışmadık. Biz bu hareketin içerisinde büyüdük, bu hareketin içerisinde yoğrulduk, bu hareketin kodlarıyla yetiştik. Bu hareket bize vatanın canımızdan bile aziz olduğunu öğretti. Bu hareket bize milli olmayı ve milletin bütünlüğünü kavrattı. Bu hareket bize Hakk rızasını gözetmeyi ve Hakk'ı daima üstün tutmayı belletti. Hal böyle iken; bu hareketi ucuz bir takım siyasi manevralarla yıpratmaya çalışanlar, kim olurlarsa olsunlar, bir arpa boyu dahi yol alamayacaklardır” şeklinde konuştu.