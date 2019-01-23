MHP'li Çakır'dan teşekkür mesajı

MHP'nin Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, İspir ve Uzundere'de AK Parti ile MHP'nin ittifak etmesinin ardından bir teşekkür mesajı yayınladı.

MHP'den Aziziye Belediye Başkan aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, Erzurum'daki ittifak şeklinin netlik kazanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Çakır, “Bizim yolumuz aynı yol, davamız aynı davadır. Bizim için Aziziye ne ise, İspir de odur, Uzundere de odur, Erzurum da odur” dedi.

MHP'nin Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, İspir ve Uzundere'de AK Parti ile MHP'nin ittifak etmesinin ardından bir teşekkür mesajı yayınladı. Çakır, MHP'nin her bir mensubunun mevki ve makamlardan ziyade gönül makamlarına talip olduklarını belirterek, “Biz bu partinin emrindeyiz ve neferiyiz” ifadesini kullandı.

15 TEMMUZ VURGUSUNU HATIRLATTI

Mehmet Musa Çakır, şunları kaydetti: “31 Mart 2019 mahalli seçimleri sürecinde mensubu olmaktan müftehir olduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştum. Yaklaşık iki aydır devam eden seçim çalışmalarım kapsamında sıklıkla vurgu yaptığım hususlar, sizlerin de malumları olduğu üzere; milli birliğimiz, beraberliğimiz ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü olmuştur. Kaldı ki; 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından partimizin duruşu işte bu hususlar etrafında şekillenmiş, Genel Başkanımız Dr. Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettikleri gibi; “ÖNCE ÜLKEM VE MİLLETİM, SONRA PARTİM VE BEN” düsturu, bu süreçte bir kez daha vücut bulmuştur”

MHP'li Çakır, MHP çatısı altında siyaset yapan hiç kimsenin mevki ya da makam sevdalısı olmadığına dikkati çekerek, “Tam tersine milletin gönül makamına talip olmuştur. Naçizane benim de “Aziziye Belediye Başkan Aday Adayı” olarak çıkmış bulunduğum bu kutlu yol, kuşkusuz Aziziyeli hemşehrilerimizin gönül kapılarına çıkacak yoldu. Nitekim tarafı olduğumuz “Cumhur İttifakı” kapsamında varılan mutabakat sonucunda Erzurum'da Uzundere ve İspir ilçelerimizin MHP'ye emanet edilmiş olması sebebiyle aday adaylığım sona ermiş bulunmaktadır. Adı ister Aziziye olsun, ister Uzundere ya da İspir olsun hiç fark etmez; bizim yolumuz aynı yol, bizim davamız aynı davadır. Bize göre Aziziye demek nasıl ki Erzurum demekse, İspir yahut Uzundere demek de Erzurum demektir” şeklinde konuştu.

ADAYLARA BAŞARILAR DİLEDİ

MHP'nin adayı olarak İspir ve Uzundere'de seçime girecek olan Ahmet Coşkun ve Hilmi Aktoprak'a da başarı dileklerinde bulunan Çakır, “Dava arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve kendilerine başarılar diliyorum. Bu süreçte de partimin emrinde olacağımı ve yılmaz bir neferi olarak davama hizmet edeceğimin bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle aday adaylığı başvurusunu yaptığım genel merkezde beni içtenlik ve sıcak ilgiyle karşılayan Genel Başkanımız, bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'ye, Genel Başkan Yardımcılarımız Kamil Aydın, Sadir Durmaz ve Semih Yalçın'a, desteklerini şahsımdan esirgemeyen MHP Erzurum İl Başkanımız Naim Karataş ve Aziziye İlçe Başkanımız Murat Karadaş'a, dava arkadaşlarıma, tüm eş-dost ve yakınlarıma gönülden teşekkür ediyorum” dedi.