MHP'li Karataş noktayı koydu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Ekrem İmamoğlu'nun bir tek eksiği var, o da İyi Parti rozetidir” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararının İmamoğlu ve Akşener ortak planının önemli bir parçası olduğunu öne sürdü. Herkesin büyük resme odaklanmasını isteyen Başkan Karataş, “İmamoğlu, bu yargı kararını kendi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen darbe yapmak için kullanmıştır. Çok ilginçtir ki, yargı kararı sonrasında oluşan görüntü, İmamoğlu ve Akşener'in şovuna dönüşmüştür. Bu şov CHP'ye yapılan darbeden başka bir şey değildir. Kendi içlerinde bile birbirlerini çizgi dışına çıkarmak isteyenlerce oluşturulan 6'lı masanın durumu ortadadır. Şimdi bunlar kalkmış, 2023 seçimlerinde ülkeyi yönetmeye talip olacaklar, öyle mi? Biz gülüyoruz, sadece gülüyoruz” diye konuştu.

Kendin pişir, kendin ye

Yargı kararının başladığı andan itibaren kurgusal bir mağduriyet ortaya koymaya çalışanların sadece İmamoğlu'nun kendisi ile Meral Akşener'in kendisi olduğunu dile getiren Naim Karataş; “Oldu olacak, Ekrem İmamoğlu bir de İyi Parti rozeti taksın ve bu iş olsun, bitsin. Ekrem İmamoğlu'nu masanın ortak adayı diye servis etmeye çalışıyorlar, ama ortada masanın diğer paydaşları yok. Her zaman olduğu gibi kendi içlerinde kendileri pişiriyor, kendileri yiyorlar. Durum böyle iken bir de kalkıp İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan benzetmesi yapıyorlar. Sözde mağduriyet kurgusuyla kahraman icat etmeye çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki, şiir okumak ve ceza almak başka şey, kamuyu temsil eden kurul üyelerine hakaret edip ceza almak başka şey. Birinde haksızlığa uğramış olmak var, diğerinde ise yargılanmayı ve miktarı her ne olursa olsun ceza almayı hak etmiş olmak var. Bunların ikisi aynı şey midir?” diye sordu.

6'lı masa bilinmezliktir

“Bu masada oyun bitmez, bu masada aldatmaca, kurgu, plan, program, hesap ve kitap bitmez!” diyen MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, “Olup bitene ve yaşanan bu gelişmelere sadece parti ya da muhaliflik penceresinden bakılmamalı, olaylar akıl ve mantık penceresinden de görülmelidir. 6'lı masa ile Türkiye'nin nasıl bir bilinmeze ve belirsizliğe sokulacağı apaçık ortadadır. Kendi aralarında dahi birbirlerinin arkasından plan ve proje yapanlar, birbirlerini sevk ve idare edemeyenler, bu ülkeyi mi idare edecekler? Dolayısıyla 6'lı masanın destekçisi olmak demek; Türkiye'nin ikinci yüz yılını perişan etmek demek olacaktır” şeklinde konuştu.