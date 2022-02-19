MHP'ye katılım sürüyor

Erzurum siyasetinde gündem olmaya devam eden MHP'de üye katılımları sürüyor. Son olarak kadın kollarına üye olan vatandaşların rozetlerini taktim eden MHP İl Başkanı Naim Karataş “büyümenin” süreceğine de işaret etti.

Üye sayısını her geçen gün arttıran MHP'de rozet takma protokolleri sürüyor. Son olarak MHP Erzurum Kadın ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Elif Gülalmaz'ın organize ettiği ve MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın rozet taktim ettiği üye katılım programında onlarca kadın MHP ailesine omuz vereceklerini bildirdiler.

Yeni üyelere kadın kolları il binasında rozet takan Karataş MHP çatısının yarınlara daha güçlü şekilde gireceğini ve bu durumun ülke menfaatleri açısından önem arz ettiğini dile getirerek “ MHP, Türkiye siyasetinde vazgeçilmez konumdadır. Bu gerçeklik her geçen gün daha net şekilde ortaya çıkıyor. Yeni üyelerle ailemizi genişletiyoruz ve ülkemizin birliği için daha güçlü adımalar atmaya devam ediyoruz. Bu anlamda MHP çatısı altında birleşen değerli yeni üyelerimize hoş geldiniz diyorum" ifadelerine yer verdi.