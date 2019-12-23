Mide botoksu ile daha hızlı kilo verin

Mehmet Yalım Uçtum, mide botoksu ile kilo vermenin daha kolay olduğunu söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Yalım Uçtum, “Mide botoksu denilen işlem endoskopi vasıtasıyla midenin daha önceden belli olan belirli bölgelerine botoks denilen ilacın enjekte edilmesi işlemidir. Bu ilaç çok eskiden beri kullanılagelmiş olan güvenilirliği ispatlanmış “Clostridium Botulinum” isimli bakteriden edilen bir proteindir. Etki mekanizması ise üzerine enjekte edilen sinirin felce uğraması prensibine dayanır. Mide botoksu uygulanan hastalarda sinirlerin felce uğraması neticesinde mide boşalım hızı yavaşlar ve yenilen gıdaların daha uzun sürede midede kalması hedeflenir. Bu sayede yemek sonrası daha uzun süre tokluk hissi oluşur. Mide botoksunun bir etkisi de midenin fundus bölgesine yapılmasından dolayı iştahı azaltmasıdır. Mide botoksu işlemi anestezi gerektiren bir işlem olduğundan dolayı ilk şart anesteziye uygunluktur. Bunun haricinde midede yaygın gastrit ve ülser hastalarına yapılması önerilmez. Herhangi bir kilo ve yaş sınırı olmamakla birlikte bu işlem BMI(Vücut kitle indeksi)40 ve üzeri olan hastalar için göreceli olarak pek önerilmez. Bu tür morbid obez hastalar için daha etkili olan ameliyatlar gündeme gelmektedir” dedi.

Mide botoksu etkisinin ortalama 2-3 gün içinde göstermeye başladığını ifade eden Uçtum, “İstenilen etki düzeyine 1 hafta sonra ulaşılır. Bu dönemden itibaren hastaya katı bir diyet tedavisi önerilir. Ortalama işlem süresi 15-20 dakikadır. İşlem sonrası hasta 1 saat kadar müşahadede tutulup taburcu edilir. Mide botoksu sonrası hastalar aynı gün günlük hayatlarına devam edebilirler. Ağrısız ve komplikasyon oranları çok düşük bir işlemdir. Mide botoksu da diğer ameliyat harici yöntemler gibi diyete yardımcı bir yöntemdir. İşlem sonrası kilo kaybı tamamen sizin uygulayacağınız diyete bağlı olmakla birlikte ortalama 4-5 ay içerisinde 10-30 kilo arası kayıplar hedeflenir. Mide botoksunun etkisi geçtikten sonra beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi daha fazla hareket ve egzersiz alışkanlığının kazanılması, kaybedilen kilolar için anahtar rol oynamaktadır” açıklamalarında bulundu.