Dr. Fahri Yetişir, mide kanserinde risk faktörlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fahri Yetişir, “Yaşamı ciddi şekilde etkileyen ve belirtileri geç ortaya çıkan mide kanseri ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Mide kanseri genellikle mide iç yüzeyinde bulunan mukoza tabakasından meydana gelir ve adenokarsinom olarak isimlendirilirler” dedi.

Sigara içenlerde, reflü hastalığı olanlarda ve şişmanlarda mide kanserinin daha fazla görülmekte olduğunu ifade eden Dr. Fahri Yetişir, “Tütsülenmiş ve salamura gıdalar açısından zengin beslenme tipleri ile mide kanseri arasında güçlü bir korelasyon bulunmaktadır. Meyve ve sebzeler açısından fakir beslenme tipi. Aflatoksin denen mantarın bulaşmış olduğu gıdaların yenmesi. Ailede mide kanseri öyküsü, helikobakter pilori enfeksiyonu, uzun süreli mide iltihabı, pernisiyöz anemi ve mide polipleri de risk faktörleridir. Düzenli olarak egzersiz yapılması, beslenme şekline dikkat edilerek, daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi ve tuzlu gıdalardan uzak durulması önemlidir. Ayrıca sigara kullanmamak da mide kanserinden korunmak için önemlidir” açıklamalarında bulundu.