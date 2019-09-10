Milletvekili Aydemir: ‘Birliğimiz, dirliğimizdir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Hakk için halkla beraber yürüyenler olarak, ‘biz' hakikatine teslimiyet şaşmaz ölçümüzdür.' dedi. Muharrem Ayı ve Kerbela olayının inananlara ‘birlikte dirlik ve rahmet vardır' dersini verdiği, kardeşliğin huzur ve berekete giden tek yol olduğu mesajını içerdiğini kaydetti.

MİLLİ İRADE FERASETİ

AK Hareketin 2001'den bugüne; milli ve manevi değerlerle kuşatılmış; kardeşlik hassasiyet ve dikkatine yoğunlaşmış, ecdat izinde muhteşem tarih fezasına bir mana yürüyüşünü temsil ve ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Milli irade feraseti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ufkunda tarif, küresel kayıtta akis bulan Türk Milletine ait dirayetin kaynağıdır. Bu ferasetin kırmızı çizgisi kardeşlik, ebedi kardeşliktir. ' dedi.

KERBELA DERSİ

İslam Alemi için, ilahi kayıtla, tek yol ve adresin Vahdet ve Tevhid olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, Yemen, Afganistan, Libya'daki olaylara dikkat çekerek, ‘Her dem yüreğimizi dağlayan Kerbela hadisesinden ders çıkarmamız, mukaddesatımızın vurguladığı kardeşlik imanını tazelememiz şarttır. Mescidi Aksa'yı yetim, Müslümanları birbirine garip bırakmak isteyenlerin oyunlarına gelmemeliyiz. ‘ değerlendirmesini yaptı.

ERZURUM ÇALIŞMALARI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir koordinatör olarak, Rize Milletvekili Muhammed Avcı Başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Karadeniz Bölgesi Koordinasyon faaliyetleri kapsamında yürütülen Ankara çalışmalarını tamamlayarak Erzurum'daki yasama faaliyetlerine Dadaşköy, Pasinler, Şükrüpaşa ve Bakırcılar Mahallesi etabıyla devam etti.

İSTİŞARİ ZİYARETLER

Erzurum odaklı istişari ziyaretleri odağında Erzurum İli Tanıtım Derneğinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, yerel medya kuruluşlarıyla bir araya geldi. Pasinler Otlukkapı ve Yastıktepe mahallerini bağlayan grup yol çalışmalarının tamamlanma törenine katılan Milletvekili Aydemir, Pasinlerli dadaşlarla bölgesel gündemi paylaştı, günceli yorumladı.

OTLUKKAPI VE YASTIKTEPE ZİYARETİ

Milletvekili Aydemir, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçin ve Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ile Otlukkapı ve Yastıktepe köylerini ziyaret ederek, dadaşlarla bir araya geldi. Mahalde gerçekleştirilen yeni yolun memnuniyet ve sevinçle karşılandığını belirten Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirme sunumunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına müteşekkir olduklarını kaydetti.

‘PASİNLER BEREKETİN ADRESİ'

Pasinler dönüşünde yol güzergahı üzerinde, ilçeye ait tarımsal ürünleri pazarlayan çiftçilerle sohbet eden Milletvekili Aydemir, uygulamadaki tarım politikalarına dair görüş alışverişinde bulundu. ‘Pasinler bize ait mananın adresi olduğu gibi aynı zamanda bir bereket adresidir' diyen Milletvekili Aydemir, ‘Pasinler toprağı öylesine mümbit, verimli ki, tohum toprağa düştüğü an meyvenin, sebzenin envai türü açığa çıkıyor. Tarımda kaydedilen yatırım ve çalışmalara teşekkür eden çiftçimize biz de şükran sunduk.' paylaşımında bulundu.

BAKIRCI ESNAFIYLA MEŞVERET

Erzurum kent merkezindeki çalışmalarını tarihi Bakırcı Mahallesi ziyaretiyle devam ettiren Milletvekili Aydemir, semt esnafıyla meşveret etti. Esnafın 1441'inci hicri yılbaşını tebrik eden Milletvekili Aydemir, beklenti ve talepleri dinledi. Aydemir, Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu ve Doğu Akdeniz'deki duruşunu takdir ve dualarla izlediklerini belirten esnafın, ‘Allah birlik ve kardeşliğimizi daim kılsın.' niyazlarına ortak oldu.

DADAŞKÖY BULUŞMASI

Daha sonra Dadaşköy esnafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, semtte yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına dair görüşleri aldı. Dadaşköy yolunun modern kent yapılanmasına örnek gösterildiğini bildiren Aydemir, ‘Bu görüntüler ziyaret ettiğimiz esnaf kardeşlerimizin ruh hallerine de yansımış. Alicenap hallerine, ağırlamalarına, uğurlamalarına teşekkür ediyoruz. ‘dedi.

ERZURUM İLİ TANITMA DERNEĞİ İSTİŞARESİ

Çalışma programı çerçevesinde Erzurum ili Tanıtma Derneği yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, istişare toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Etkin STK'larımızdan Erzurum İli Tanıtma Derneğimizi ziyaret edip yönetici kardeşlerimizle istişarelerde bulunduk. İlin tarihi kodlarını muhafaza ve ihya noktasında çok daha hassas olunması hususuna birlikte vurgu yaptık. Değerlendirmelerine ve desteklerine minnettarız.' yorumunda bulundu.

Milletvekili Aydemir daha sonra Yeşilyurt ailesinin mutluluğunu paylaştı. AK Parti eski İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'un kızı Hafsa Yasemen ile Yavuz Koçak'ın nikahına şahitlik yapan Milletvekili Aydemir, genç çifte ebedi saadetler niyazında bulundu.