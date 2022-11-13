Milletvekili Aydemir ÇSGB bütçesini değerlendirdi

İcraatlar yapıyoruz. Neye ihtiyaç nerede var? Onları izale ediyoruz.' dedi.

Aldığımız Mesafe Eşi Emsali Olmayan Bir Mesafe

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçeleri kabul edildi. Bütçe üzerinde tespit ve öngörülerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Biz 31 milyon insanı istihdam edilir hâle getirmişiz, aldığımız mesafe eşi emsali olmayan bir mesafe.' diye konuştu.

Milletvekili Aydemir, ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı üstünde çalışmayı ifade ediyor; çalışmak hayat. İbayi'nin düştüğü kayıtlar var. İbayi'nin düştüğü kayıtlardan bir tanesi "Çalışmak hayattır." diyor, "Düşünmek ise ışıktır." diyor, bu 2 kavram da AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı ifade ediyor. Çalışıyoruz, elhamdülillah. Ne yapıyoruz? İcraatlar yapıyoruz. Neye ihtiyaç nerede var? Onları izale ediyoruz.' dedi.

Madencilere Yönelik Yeni Düzenleme

Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, Çalışma Bakanlığımızın koordinesinde kanuni bir çalışma var, şu anda Meclis zemininde; Plan ve Bütçe Komisyonunda hallettik biz onu. Maden ocaklarında vefat edenler, -biz onlara "şehit" diyoruz- onlar için eşi emsali görülmemiş bir kanun çıkarıyoruz. Üstelik de öyle bir kanun ki tarih sınırlaması yok. Bir gün sigortalı olsa dahi geride bıraktıkları emeklilik hakkı kazanacak, emeklilik maaşı kazanacak. Ya, bu muhalefet bunları aklının ucuna getiremez, onun için zaten sıkıntıdasınız. ‘ ifadelerine yer verdi.

EYT

Milletvekili Aydemir sunumunun devamında, Şimdi, biz şunu yapıyoruz: İstismar kapılarını kapata kapata yürüyoruz. İstismar kapılarından biri de EYT. Dikkat ediyorum, EYT'yle ilgili muhalefetten ağzını açan rahatsızlığını ifade ediyor. Hep beraber bunu giderme üzerine konuşmuyor muyduk? İşte kapatıyoruz o kapıyı. Ha, siz onu toplumda kullanıyordunuz, o kapı kapanınca ekmek kalmıyor; hesap bu, bunun üzerine siyaset yapıyorsunuz. Tıpkı "Alevilik" "cemevleri" kavramından geçinenlerin kapısını kapattığımız gibi.' vurgusunu paylaştı.

Biz Yaptıklarımızın Sonucunu Alıyoruz

Milletvekili Aydemir, ‘Bir ilahi tespit var, daha doğrusu bir tembih var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: ‘Ellerinizle yapıp ettiklerinizin sonucunu yaşarsınız', elhak. Biz yaptıklarımızın sonucunu alıyoruz, halktan alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hep altını çize çize şunu söylüyor: "Yaptıklarımızdan oy tahvil etme, oya tahvil etme gibi bir yaklaşımımız yok. 'Allah razı olsun' nidası bize yeter." Biz de bunu yapıyoruz, bugüne kadar hep. Özellikle de bu Bakanlığımız bu anlamda bayrak bir Bakanlık. Çok özel, çok güzel işler yapıyoruz biz. Şunu söyleyelim: Noksanımız yok mudur, vardır. Zaten işte noksanları izale ediyoruz ya, onu söylüyoruz. ‘ dedi

Sunumunda Erzurum ile ilgili beklentileri de dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum'da mesela, şu anda bizim için bir noksan var, sıkıntılı bir hâl var. Erzurum SGK 13 İl'e bakıyor. Özellikle bu murakabede, denetlemede, rapor yazmada hekim açığımız var, eczacı açığımız var. Talep ediyorum ben. Bu neviden bir yaklaşımla yönelmek Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin pozisyonunu da yukarı çıkarır. Bütünüyle "Yok efendim, hiçbir şey yapılmadı." dediğinizde haksızlık yapmış olursunuz. Biz üstelik de hep beraber bunu yapıyoruz.' dedi

Asgari Ücret

Bakın, bir şeref payesi aldık biz. Neydi o? Değerli Bakanımız "'Asgari ücretten vergi kaldırılsın' diye duvarlara yazı yazmıştık." dedi ya, uzun yıllara sari bütün bir toplumun beklentisiydi bu. Biz şu Komisyonda görüştük, geçtiğimiz sene -bir yıla vardı bakın- hiç akla hayale gelmeyecek işi hayata yansıttık, bunda hepimizin payı var; dolayısıyla bu payeden hepimiz gurur duymak durumundayız; elhamdülillah, bize nasip oldu. Dahasını söyleyeyim: İşte, cumhuriyetin 100'üncü bütçesini yapıyoruz, bunlarla iftihar etmek lazım. Noksanı kayıt altına almazsak o da bir vebal, noksanlarını söyleyeceğiz. İşte, biz sahada noksan varsa gideriyoruz, Bakanlığımız çalışıyor, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, çalışanlar memur düzeyinde çalışanlar, hepsini gidip görüyoruz. ‘ diye konuştu.

Muhalefetin yaklaşımına tepki veren Milletvekili Aydemir, "Bakanlığımız bağlamında Erzurum'daki gayretleri görüyoruz ve oraya yönelen insanlarımızın bize müteşekkir hâllerine muhatap oluyoruz, elhamdülillah. Talebi hakikatin dışına taşırdığınızda gerçek varsa onun da bir hükmü kalmıyor, o yüzden sizin adınıza da üzülüyorum ben, bunları yapmayın hakikaten sıkıntılı bir hâliniz var. ‘ dedi.