Milletvekili Aydemir: “Emek kutsal, alın teri mübarektir”

Milletvekili Aydemir, “Emekleri; ‘Doğrusu insanın çalıştığından başkası kendinin değildir' ilahi mesajına; “Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.” hadisi şerifine mazhar olan işçi ve emekçi kardeşlerimiz, Türkiye'nin 2023 yolunun banileri, 2071 seferinin dinamikleri, Rabia imanının müellifleridir” mesajını verdi.

Emek yoğun eserleriyle, ülke ekonomisinin temelini oluşturan emekçi kesimin, aynı zamanda ilahi lütuf ve müjdelere muhatap olan değerler üretimi gerçekleştirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, “Pozitif amaçlarını, helal kazanç yoğunlaşmalarını, kardeşlik, birlik ve beraberlik niyetiyle ifade eden kardeşlerimiz, ülkenin her alanda temel gücüdür” dedi.

İşçi ve emekçilerin 15 Temmuz ihaneti sürecinde FETÖ iblisleri karşısında bir iman kalası halinde durduğu, milli irade metanet ve dirayetini sergilediğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, “Emeğini izzetle ortaya koyup, kazancını helalde arayan kardeşlerimiz, yüce milletimizin iffet ve ismetini muhafaza ve koruma yolunda da özel bir dikkat ve hassasiyetin ifadesi olmuşlardır” değerlendirmesini yaptı.

Milletvekili Aydemir, “AK Parti, 2002'den bugüne; İşçi haklarına ‘İzm'li pencerelerden bakarak, onları ötekileştirenlere inat, bizim milli ve manevi temellerimiz üzerinden hak ve hukuka dayalı; emeği kutsal, alın terini mübarek gören bir anlayışı hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanımızın: ‘Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçilerimizin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. Bu anlayışla, emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler.' kaydı bu sürecin beliğ tarifidir” dedi.

Milletvekili Aydemir, “Ülkemizin üreten ve çalışan yüzünü temsil eden işçi ve emekçilerimizin birlik ve dayanışma günü coşkusunu yürekten paylaşıyor; mübarek emek ve mukaddes alın teriyle, 2023 Büyük Türkiye Yürüyüşüne mana katan kardeşlerimizle omuz omuza ve aynı safta olmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.