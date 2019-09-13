Milletvekili Aydemir: “Erzurum ulaşımda altın çağını yaşıyor”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'un ulaşımda altın çağını yaşadığını kaydederek, “Ovit'le Karadeniz'e açılan Erzurum, Asya'da Çin, Avrupa'da İngiltere'ye tren yolu ulaşımında odak merkezi. Erzurum tarihi İpekyolu'ndaki yönlendirici kimliğine yeniden kavuşuyor” dedi.

Erzurum'a son 17 yılda 8 milyar TL'ye yakın ulaşım yatırımı yapıldığını, bunun Cumhuriyet tarihi bütününde yapılan ulaşım yatırımları toplamını aşan bir yaklaşım olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, “Erzurum AK ulaşım yatırımlarıyla Avrupa, Kafkasya ve Asya'ya arasında bir ulaşım köprüsü ve merkezi haline gelmiştir” açıklamasını yaptı.

Erzurum'u bir deniz şehri konumuna kavuşturan Ovit Tüneli'nin yanı sıra halen Dallıkavak, Kırık, Kop, Çirişli, Pirinkayalar gibi devasa tünel yatırımlarının devam ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum'da 2003-2018 yılları arasında toplam bölünmüş yol uzunluğunun yüzde 1165 oranında artış gösterdiğini, 547 kilometrelik bir gerçekleşme yaşandığını, bunun bir rekor olduğunu ifade etti.

Milletvekili Aydemir, Erzurum Ayrımı - İspir; Trabzon- Aşkale; Erzurum - Tortum Ayrımı Oltu- Kars Hududu; Erzurum- Aziziye Ayrımı- Çat- Karlıova-Bingöl , Erzurum-Tekman; Köprüköy-Hınıs Ayrımı, Olur-Ardanuç, Hınıs-Varto Ayrımı-Karaçoban Aktuzla; Kars-Selim -Horasan; Karaurgan-Sarıkamış- Gaziler-Şenkaya Ayrımı;, Horasan-Eleşkirt, Oltu-Göle Ayrımı- Şenkaya Sarıkamış Ayrımı yol çalışmalarının devam ettiğini, 2021 yılına kadar ulaşım ağının güncelleştirileceğini aktardı.

15.5 kilometre uzunluğunda Erzurum Kentiçi Tramvay Hattı Projesi etüd çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediyesinin kent içi ulaşımı yatırımlarında bir çığır açtığını, Başkan Mehmet Sekmen'e minnettar olduklarını belirtti.

Gerek tünel ve geçit, gerek bölünmüş yol ve gerekse yeni ulaşım projeleriyle Erzurum'un 2021 yılına kadar 10 milyarlık bir ulaşım yatırımına kavuşacağına işaret eden Milletvekili Aydemir, “Universiade 2011'le Erzurum'u bir dünya kenti haline kavuşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Erzurum'un İpekyolu üzerinde bir bayındırlık ve ulaşım merkezi haline gelmesi yolundaki yaklaşım ve kararlılığına Erzurumlular olarak minnettarız” dedi.

AK Parti Milletvekili Aydemir, Erzurum etabı çalışmaları kapsamında, Erzurum'u teşrif eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'la “Türkiye'de Yolcu Taşımacılığının Erişilebilirliği” projesi; Kırık ve Dallıkavak tünellerine dönük gelişmelere değgin görüş alışverişinde bulundu. Aydemir, ilde gerçekleştirilen Ulaşım ve altyapı yatırım ve çalışmalarına müteşekkir bulunduklarını kaydetti.

Saha çalışmaları düzeyinde İspir, Pazaryolu ve Maden Köprübaşı'nı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, 2 ilçe bazında sosyal ve ekonomik gelişmeleri ele aldı, 2023 vizyonu odağında hayata geçirilecek ilçe bazlı yatırımlar ve kamu hizmetleri konusunda istişarelerde bulundu. İspir ve Pazaryolu'nda coğrafi işaret başvuruları bazında kaydedilen gelişmelerin ele alındığı ziyarette, ‘Marka İlçe Konsepti' gündem oluşturdu.

İspir'de AK Parti ilçe Başkanı Fatih Efeoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçedeki fiziki yatırımları ele aldı. İspir'in 2023 sürecindeki vizyonunun konuşulduğu istişari toplantıda tespit ve teklifler karşılıklı olarak paylaşıldı. İlçedeki tarımsal gelişmeler gündemin bir diğer konusuydu. AK Parti İspir İlçe Başkanı Fatih Efeoğlu ve AK parti ilçe yöneticileriyle birlikte İspir Belediyesinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, başkan Ahmet Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Aydemir yaptığı paylaşımda, ‘Başkanla ortak düşüncemiz, İspir ilçemizin kesintisiz ve nitelikli yerel hizmeti her daim hak ettiğiydi. Başarı diliyoruz. “ görüşlerine yer verdi.

İspirli Dadaşların AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, gerçekleştirilen atılım ve yatırımlardan ötürü minnet, saygı ve şükran hislerini aktardıklarını aktaran Milletvekili Aydemir, ilçe esnafıyla buluştu. Esnafla faiz indirimi odağında ekonomik gelişmeler üzerinde sohbet eden Milletvekili Aydemir, “Esnafımızla, AK Partinin güzel ilçemize 17 yılda kazandırdığı eserleri ve çalışmaları ele aldık. Hakşinas hallerine ve bize dönük muhabbetlerine minnettarız” dedi.

Milletvekili Aydemir ve AK Parti yöneticilerinin İspir sonrası bir diğer ziyaret adresi Maden Köprübaşı oldu. Beldede esnaf ve eşrafla görüşen Milletvekili Aydemir, vatandaşlarla sohbet etti. Maden Köprübaşı ziyareti ardından bir açıklama yapan Aydemir, “Her daim olduğu gibi AK Parti kadrolarına ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a muhabbet zirvelerde. Bu vefa ve sadakat yaklaşımına müteşekkiriz” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Aydemir ve AK Parti yöneticilerinin bir diğer durağı da Kırık Tüneli Güzergahıydı. Aydemir, Erzurum'u denizle buluşturan Ovit'i çok daha fonksiyonel hale getirecek Kırık Tünelinin ucundaki Köprüköy muhtarıyla görüştü, yol üzerine taleplerini dinleyip değerlendirmeler yaptı. Milletvekili Aydemir, yaptığı paylaşımında, “Nihai tesbiti yine muhtarımız yaptı: Yaparsa AK Parti yapar. Teşekkürler” ifadesini kullandı.

İspir etabı sonrasında Pazaryolu ilçesinin konuğu olan Milletvekili Aydemir Pazaryolu AK Parti yönetimiyle bir araya geldi. AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Milletvekili Aydemir, “Girdiğimiz her seçimde ilçeler arasında birinci olan bu güzel ilçemizdeki sırrın menbaı “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” anlayışı. Daim olsun inşallah” niyazında bulundu.