Milletvekili Aydemir: ‘Hayırlı olsun'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 28'inci dönem AK Parti adaylarının hayırlı olmasını dileyerek, ‘Cumhurbaşkanımızı en yüksek oy oranıyla seçtirmek için gece gündüz çalışmak; Erzurum'dan da 6 seçkin Ak kardeşimizi TBMM'ye göndermek bundan sonrası için baş vazifemizdir.' dedi.

Milletvekili Aydemir paylaşımında: ‘25, 26 ve 27. Dönem AK Parti Milletvekili olarak Erzurum'umuza, ülkemize, milletimize hizmet gayretinde olduk. 28.Dönemde listelerde yer alan kardeşlerimize can-ı yürekten başarı diliyorum.

Bugüne kadar vazife için bizi layık gören Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti‘mizin yönetim kademelerine minnettarlığımızın sınırı yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oy oranıyla seçtirmek için gece gündüz çalışmak; Erzurum'dan da 6 seçkin Ak Kardeşimizi TBMM'ye göndermek bundan sonrası için baş vazifemizdir. Cenab-ı Hakk yar ve yardımcımız olsun. ‘ ifadelerine yer verdi.