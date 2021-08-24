Milletvekili Aydemir Horasan yaklaşımını paylaştı

İlçede AK Parti Teşkilatı yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçe esnaf ve eşrafıyla görüştü, ilçe cadde ve sokaklarında vatandaşları dinledi. Akçatoprak, Kadıcelal, Ardı, Yüzveren Mahallerinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, sahada tespitler yaptı.

Aydemir Ve Ak Heyetten Horasan İstişaresi

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir yaz dönemi sahada istişare programını Horasan'da devam ettirdi. AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Samih Kavaz, İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Hüseyin Koçan, AK Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş, Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, Horasan İlçe Gençlik ve Kadın kolları Başkanları, Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı Horasan Alan Çalışmasında; yerinde gözlem, vatandaşla yüz yüze iletişim, talep ve beklentilerin paylaşımı, vatandaşın ülke, bölge, il ve ilçe gündemine ait öngörü, kayıt ve görüşlerinin tespit çalışması gerçekleştirildi.

Ak Yönetim İlçe Yatırımlarını Ele Aldı

AK Parti Milletvekili Aydemir, AK Parti Horasan Teşkilatıyla görüş paylaşımında bulundu. Ak Parti ilçe Başkanı Recep Karataş ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı Horasan zirvesinde 2021 yılı ilçe programlı çalışmaları, 2023 sürecinde hayata geçirilecek yatırımlar, bölgesel tarım vizyonu, salgınla mücadele ve vatandaş memnuniyeti ele alındı.

Horasan Esnafıyla Buluşma

Milletvekili Aydemir partilileriyle yaptığı görüşme sonrasında ilçe esnafının iş yerlerine konuk oldu. AK Parti heyetiyle birlikte esnafı dinleyen Aydemir, sosyal koruma kalkanı odağında beklentileri aldı, merkezi yönetime değgin talepleri dinledi, yerel bağlamda alt ve üst yapı hizmetlerine ilişkin vurguları görüştü.

Esnaf Beklentilerini Aktardı

Esnafın salgın ve afetler sürecinde arz - talep ekseninde karşılaştığı sorunlar, üretim ve pazarlama sürecinde yüzleştikleri problemlerin de konuşulduğu istişarede esnaf, salgınla mücadele yönetimindeki başarı, covid19'un yol açtığı sosyal ve ekonomik kırılganlıkların yerinde ve zamanında giderilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın gıpta ile izlediği yönetim başarısına minnettar olduklarını belirtti.

Aydemir'in Değerlendirmesi

Milletvekili Aydemir esnaf ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, ‘Horasan esnafı şükretmeyi nimet bilir. Ziyaretten ve ak kadrolara desteklerinden büyük haz aldık. Salgın şartları ve afetlerden kaynaklı sorunları geride bırakıp çok daha huzurlu ve bereketli zamanlar yaşayacağız inşaallah.' İfadesini paylaştı.

Horasan'da Ak Zirve

AK Parti Heyeti daha sonra muhtarlar, ilçe gençleri, kanaat önderleri ve vatandaşların katıldığı meşverete katıldı. Etkinlikte Horasanlılara seslenen Milletvekili Aydemir, Horasan'ın ifade ettiği manevi ve tarihi manada bir duruşu kaydettiğini, milli izan ve irfana kaynaklık eden değerlerin korunma ve geleceğe taşınmasında bir hassasiyet ve dikkat merkezi olduğunu belirterek, ‘Horasan adı ve halkıyla bizim hizmet şevkimizi artıran bir ilham durağıdır.‘ dedi.

Aydemir Horasan Yaklaşımını Paylaştı

19 yıllık AK iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımlar, adalet, eğitim, sağlık başta olarak gerçekleştirilen reformları paylaşan Milletvekili aydemir, Erzurum merkezli ve Horasan odaklı programlı çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi, 2023 sürecinde öngörülen yatırımları aktararak, marka ilçe konseptinde Horasan'ın durum ve konumuna yönelik tespitlerde bulundu. Horasan halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda sabit kadem olması ve AK Davaya vefa ve sadakatine minnettar olduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Durmak Yok, Yola devam' mesajı verdi.

Yüzveren'de Ak Gündem

İlçe merkezli programın tamamlanmasının ardından kırsal alan istişare ziyaretlerini gerçekleştiren AK Parti Heyetinin ilk durağı Yüzveren oldu. Yüzveren'e yapılan alt ve üstyapı hizmetlerine e teşekkür eden dadaşların ilave talepleri ilçe ve belediye başkanlarıyla birlikte ele alındı. Yüzverenlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Milletvekili Aydemir, mahalle sakinlerinin ‘Allah Cumhurbaşkanımızın yar ve yardımcısı olsun' dualarını ileteceğini bildirdi.

Ardı'da Dualaşma

AK Parti heyetinin kırsaldaki ikinci istişare adresi Ardı'ydı. ‘Heyet olarak yaptığımız ziyaret Mahallenin ihtiyaçlarını tespit bakımından çok önemliydi. AK Parti'nin köylerimizi yaşanabilir kılan 19 yıllık tarzına teşekkür eden hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘AK Parti halkın hizmetkarı olmayı şeref bilen bir davanın ifadesidir. Gücümüz sizsiniz. Siz varsanız, biz de varız. Allah sizleri daim var eylesin' ifadeleriyle Ardılılara teşekkür etti.

Kadıcelal'de Ak İstişare

Milletvekili Aydemir, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Kavaz ve Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Koçan, AK Parti Horasan İlçe Başkanı Karataş, Horasan Belediye Başkanı Sağlam, Horasan İlçe Gençlik ve Kadın kolları Başkanları, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Kadıcelal'in konuğu oldu. Mahalleyi ev ev dolaşan heyet, yerinde tespitlerde bulundu.

Ak Hayetten Akçatoprak Mesaisi

Adını Horasan Erenlerinden alan Kadıcelal buluşmasında, mahal sakinlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hayır dualarına ortak olan Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti son kırsal alan ziyaretini Akçatoprak Mahallesine yaptı. Akçatoprak istişaresinde tarımsal destekler ve yansımaları konuşuldu, sulama yatırımları ele alındı.