Milletvekili Aydemir ilçelerin nabzını tuttu

Erzurumlu dadaşlar bu kutlu seferin gücü, Erzurumluluk bilinci bu milli kıyamın ruhudur. ‘ dedi.

Aydemir Sahadaydı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yeni normaldeki saha çalışmaları kapsamında Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerini ziyaret ederek, ilçe parti yöneticileri, esnaf, eşraf ve muhtarlarla bir araya geldi. Belediye Başkanlarıyla görüşen Milletvekili Aydemir, yerel yönetimlerin 2021 - 2023 hedefleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Aydemir'den Hınıs Buluşması

Hınıslılarla salgın tedbirleri altında bir buluşma gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe Başkanlığında partilileriyle bir araya geldi. İlçe Başkanı Memet Sönmez ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı istişare toplantısında Hınıs kapsamında geliştirilen yeni projeler ele alındı, 2021 yılı yatırım programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hınıs İstişaresi

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet Belediye Başkanlığında yerel hizmetler, Salgın tedbirleri, Hınıs ekonomisi üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Erdoğan Eren ilçede yürütülen belediye hizmetleri hakkında brifing verdi. Belediyedeki görüşme gündeminde ilçeye sunulan doğalgaz hizmeti vardı. Milletvekili Aydemir, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Başkan Eren'in üstün hizmetlerine teşekkür ederek, ‘Doğalgazın ilçede kullanıma başlanması ve yapılan yerel hizmetlerin niteliği Hınıs'ta memnuniyet katsayısını hayli artırmış. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.

Aydemir Hınıs Esnafının Konuğu Oldu

Milletvekili Aydemir daha sonra ilçe esnafının konuğu oldu. İşyerlerinde esnafın ilçe sosyo ekonomik performansına yönelik değerlendirme ve taleplerini tespit eden Milletvekili Aydemir, hükümetçe esnafa verilen destekleri, sosyal koruma kalkanı çerçevesinde gerçekleştirilen hizmetleri paylaştı. Aydemir yaptığı paylaşımda, ‘Hınıs'ta esnaf ve hemşehrilerimizle görüşüp talepleri dinledik. Pandemi döneminde hükümetimizin aldığı tedbir ve desteklere teşekkür eden Hınıslı kardeşlerim yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti de paylaştılar. Minnettarız. ‘ifadelerini kullandı.

Karaçoban'da Ak İstişare

Milletvekili Aydemir'in alan çalışmaları düzeyinde bir diğer ziyaret adresi Karaçoban ilçesi oldu.

Karaçoban ilçe ziyaretinde AK Parti teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve esnafla istişare eden Milletvekili Aydemir, ‘HDP'li belediyenin hizmetten uzak tutumuna ilişkin şikayetler had safhadaydı. Köylerimizin içine dahi Büyükşehir Belediyemiz hizmet taşıyor.' kaydını düştü.

Aydemir İlçe Hastanesini Ziyaret Etti

AK Parti Karaçoban ilçe Başkanı Murat Derdiyok ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe hastanesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu, sağlık yetkililerinden salgın çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurallara uyumun yüksek olduğu ilçede Kovid vakalarının da yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Karaçoban halkının gösterdiği hassasiyete teşekkür etti.

Aydemir Karayazılılarla Gündemi Ele Aldı

Milletvekili Aydemir'in bir diğer ziyaret durağı Karayazı ilçesiydi. İlçede AK Parti yöneticileri ile istişare eden Aydemir, muhtarlar ve vatandaşlarla da bir araya geldi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Aydın'ın da katıldığı ziyarette AK Parti ilçe Başkanı Adnan Atalay ve yönetim kurulu üyeleri tespit aktarımı yaptı, ilçeye yönelik talepleri sundu, 2021 yılı yatırım programı düzeyindeki gelişmeleri ele aldı.

Büyükşehir Eserleri

Aynı zamanda Kayyım olarak da vazife yapan Karayazı Kaymakamı Abdulğani Mağ'ı ziyaret eden AK heyetin görüşme gündeminde salgından etkilenen esnafa ve sosyal koruma kalkanı çerçevesinde dar gelirlilere yapılan destekler, Büyükşehir Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği yatırım hizmetleri vardı. Karayazılıların Büyükşehir hizmetlerine minnettarlığını gözlemleyen Milletvekili Aydemir, ‘Eser siyaseti kaydında ilçeye verilen hizmetlerin artan biçimde devam ettirildiğini bildirdi.

Aydemir Şampiyonlarla Biraraya Geldi

Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyeti daha sonra Gaziantep'te yapılan Atletizmi Geliştirme Türkiye Şampiyonu olan Karayazı Atletizm Takımı ve teknik kadroyla bir araya geldi. Şampiyonları kutlayan Milletvekili Aydemir, Karayazı'nın atletizmde marka ilçe olduğunu, sporculardan yeni başarılar beklediklerini belirtti.