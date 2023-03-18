Milletvekili Aydemir Kazakistan seçimlerinde gözlemci oldu

Kazakistan'da 5 yıl boyunca Parlamentonun alt kanadı Meclisin yanı sıra 17 il ve 3 büyükşehrin yerel meclislerinde görev alacak milletvekillerinin seçileceği seçimlerde TÜRK-PA adına gözlemci olarak görevlendirilen Milletvekili Aydemir, seçimlerin Kazakistan ve Türk Dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Aydemir'in Kazakistan Görüşmeleri

AK Parti Erzurum Milletvekili, TÜRKPA Üyesi, Türkiye-Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Aydemir, 19 Mart Parlamento seçimlerinde TÜRK-PA adına gözlemci olarak bulunduğu Kazakistan'da siyasi partiler nezdinde ziyaret ve görüşmelerde bulundu.

Amanat, Kazakistan Halk Ve Ak Yol Partisi Ziyareti

İlk Ziyaretini Kazakistan Amanat Partisi şehir ofisine yapan Milletvekili Aydemir, daha sonra “Kazakistan Halk Partisi” şehir ofisinde yetkililerle görüşüp görüş teatisinde bulundu.

Kazakistan AK Yol Partisi Almatı Merkezinde de, 19 Mart seçimlerine dönük yetkililerle görüşen Milletvekili Aydemir, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Almatı Temsilciliğini ziyaret ederek,19 Mart Seçimleriyle ilgili gelişmeleri, çalışmaları konuştu.

Aydemir Seydumanov Serik'le Görüştü

TÜRKPA Üyesi Milletvekili Aydemir Kazakistan'daki ziyaretleri kapsamında, Kazak devlet adamı, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Seydumanov Serik'le görüşerek, Türkiye - Kazakistan arasındaki gelişmeleri ele aldı.