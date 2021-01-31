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Milletvekili Aydemir: ‘Lanetliyoruz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Mukaddesatımız kırmızı çizgimizdir.

Haddi aşarak, kutsallarımıza saldıranları lanetliyor, Akif'İn ifadesiyle böylesi alçaklıklarda bulunanlar ve onlara destek çıkanlara millet adına ‘Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere' diyoruz. ‘ dedi.


Aydemir'den tepki


Boğaz içi Üniversitesi'nde bir gurup öğrencinin Mescid-i Harama yönelik saldırılarına sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘İnsanlıktan nasipsiz, inanç odağında nesepsizlerin mukaddesatımıza yönelik saldırılarını dadaşlar adına teneffürle karşılıyor; başımızın üstünde, yüreğimizin özünde yer alan; uğruna nefsimizi adamaya ahdettiğimiz değerlerimize edepsizlik gösterenleri kelimenin tam manasıyla lanetliyoruz. ‘ vurgusunda bulundu.

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