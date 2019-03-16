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Milletvekili Aydemir, seçim çalışmasında yaş günü kutladı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhur ittifakı Ak Parti Oltu Belediye Başkan adayına seçim desteği vermek için Oltu ve köylerinde seçim çalışmalarına katılarak destek istedi.


Milletvekili Aydemir, Oltu'nun Ayvalı köyünde katıldığı seçim çalışmalarında ilk kez oy kullanacak olan Ak parti Gençlik kolları üyesi Muhlis Özçelik'in doğum gününü yaş pasta keserek kutladı.


Milletvekili Aydemir, “Bunlarda siyasetin güzellikleri. Muhlis kardeşimizin 18'inci yaş gününü yürekten kutluyorum, sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.


Aydemir, daha sonra Gökçedere köyünde ve Oltu ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak Cumhur İttifakı Ak parti Oltu Belediye Başkan adayına destek istedi.

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