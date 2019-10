Milletvekili Aydemir Sırbistan ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin lider ülke klasmanına geçtiğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dost, düşman her çevrede çok büyük bir saygınlığı var. Gittiğimiz her ülkede bunu özellikle gözlemliyoruz. ‘ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti çok güzel gelişmeler doğurdu. Çok sayıda Bakan ve Milletvekilinin iştiraki ile gerçekleştirilen ziyarette 2 ülke arasında 9 yeni işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmaların ikili ilişkileri çok daha iyi noktalara getirecek olması ve Türkiye'nin Balkanlar'daki etkisini artıracak olması çok önemli.

AYDEMİR'İN DEĞERLENDİRMESİ

Ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde katılan gazeteci kökenli AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, “Dünyanın hangi noktasına varsanız, ülkemizin büyüklüğünü daha net bir biçimde görüyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

‘O'NUN LİDERLİĞİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin lider ülke klasmanına geçtiğinin altını çizen Aydemir, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dost, düşman her çevrede çok büyük bir saygınlığı var. Gittiğimiz her ülkede bunu özellikle gözlemliyoruz. Buna son örnek Sırbistan ziyaretimiz oldu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yaptığı her konuşmada hak teslimi yapması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük, ‘O'nun liderliğinden çok şey öğreniyoruz' demesi çok değerli bir tespitti.” dedi.

AYDEMİR'İN TESPİTLERİ

Sırpların da Türkiye'ye sevgi ve saygı ile yaklaştıklarını kaydeden Aydemir, “Sahici gözlem yapma imkanı bulan her insan Türk milletinin tarihin seyri içinde bulunduğu her yere adalet, şefkat ve bereket taşıdığını görüyor ve hak tesliminde bulunuyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız Sırbistan ziyaretimizde de gözlemledik. Konuştuğumuz her Sırp, ‘Balkanlar Türkler zamanındaki barış ve huzuru özlüyor' notunu düştüler. Bundan duyduğumuz memnuniyetin sınırı yoktur” kaydını düştü.

‘BOSNALI KARDEŞLERİMİZ VE MUHABBETTİMİZ'

Ziyarete, Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Sırbistan Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Esgin'le birlikte iştirak ettiklerine de vurgu yapan Aydemir, “Sırbistan ziyaretimizde Bosnalı kardeşlerimize duyduğumuz muhabbeti Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarıyla ortaya koydu. Bunun en berrak görüntüsü ise, Novi Pazar'a başkonsolosluk açmamız oluyor. Sırbistan Devletinin olumlu cevap vermesi Yeni Pazar'da devletimizi en üst düzeyde temsil imkanı bulunacak. Bundan orada yaşayan kardeşlerimizin duyduğu mutluluğu gözlemlenin lezzetini yaşadık.” tespitlerini paylaştı.

AYDEMİR'DEN EKONOMİK HAMLE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin iktisadi hamlelerini dünyanın her yanında sürdürdüğüne de işaret eden milletvekili Aydemir, “8 yıl önce 1 milyon dolarlık ticaret hacmimiz bugün 200 milyona, yakın zamanda 2 milyar dolar, ileri projeksiyonumuzda da 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk işadamlarına dönük, ‘Sırbistan'a yatırım yapın' çağrısı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından da büyük heyecanla karşılandı.” dedi.

‘MAARİF VAKFIMIZA MİNNETTARIZ'

Ülkemizin yurt dışında eğitim yatırımlarına da önem verdiğinin altını çizen AK Parti Milletvekili Aydemir daha sonra şunları söyledi, “İki ülke arasında eğitim alanında da işbirliği yapılacak olması çok güzel bir gelişme. Maarif vakfımız kanalıyla Sırbistan'da okul açılacak olması ülkelerimiz arasında ileriye dönük çok sağlam köprüler oluşturacaktır. Maarif vakfımıza minnettarız. Bunun yanında bir başka tesbitimiz de, balkanların istikrarına Türkiye'nin katkısı bağlamında Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan üçlü zirvenin düzenlenmesi olmuştur. Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek devlet başkanlarının buluşması çok önemli ve değerli sonuçlar doğuracaktır.”