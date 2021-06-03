Milletvekili Aydemir tarımsal destekleri değerlendirdi

Son 19 yıllık dönemde sürekli biçimde çiftçi ve besicilere yönelik tarımsal destekler, hibeler verildiğini aktaran Milletvekili Aydemir, bu süreçte Erzurum'da 5.4 milyar tutarında tarımsal yatırım ve destek kaydedildiğini açıkladı.

Basın Toplantısı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Muhalefet, İstanbul'da yaptığımız eşsiz, milletin yüreğini ferahlatan hizmetleri bile lekelemeye çalışıyor." dedi.

Muhalefetin ‘Borç Yapılandırılması Yaklaşımına Tepki

AK Parti Milletvekili Aydemir, muhalefetin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde, "düzenleme milletin aleyhineymiş gibi bir kanaat oluşturmaya çalıştığını" söyledi. Muhalefetin, millet diye bir derdinin olmadığını dile getiren Milletvekili Aydemir, "Bu düzenlemeyi bile tenkit eder hale geldiler. Çok ayıp bir şey ama maalesef muhalefetin tarzı bu." diye konuştu.

Muhalefet Kendini Geliştiremiyor

Müspet olana katkı sunmanın, özlenen muhalefet tarzı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Muhalefetin, bugüne kadar katkı namına bir destek verdiğini görmedim. Muhalefet problemi, büyük bir problem. AK Parti iktidar olduktan sonra siyaset zemininde muhalefet problemi kavramı ortaya çıktı. Kendini geliştiremiyor, gelişmelere ayak uyduramıyor. Böylesine sakil ve alil bir muhalefet anlayışımız var." ifadelerini kullandı.

‘Ayrıştırma muhalefetin zihnine yerleşmiş'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısındaki "Türkiye, cami açılışında bile milleti bölmeyi başaran bir zihniyet ile yönetiliyor. Bu kirli zihniyet ne zaman sıkışsa milletimizi değerleri üzerinden ayrıştırmaya çalışıyor." sözünü hatırlatan Aydemir, şunları kaydetti: "Ayrıştırma sizin zihninize yerleşmiş. Biz tam tersi, 84 milyonu tek görüyoruz. Bunların zihin haritalarında ayrıştırıcı dekoder olduğu için böyle bakıyorlar. Muhalefet, İstanbul'da yaptığımız eşsiz, milletin yüreğini ferahlatan hizmetleri bile lekelemeye çalışıyor. Ayıptır. Sizin işiniz millete gidip ayrıştırıcı dil kullanmak, kışkırtmak, gazeteci dövmek. Böyle bir yaklaşımınız var. Aynaya bakıp bize yöneliyorlar. Kendi silüetlerini, görüntülerini biz zannediyorlar ve onun üzerine konuşuyorlar. AK Parti'ye, sahici bir bakış yönlendirseler, görecekler ki çok berrak, milletten yana, vatan-millet diye beyni zonklayan bir kadro var."

Tarımsal Destekler

Türkiye'de kuraklık ihtimaline karşı Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli önlemleri aldığı, yeni desteklerle çiftçiye imkanlar sağladığını ifade eden Milletvekili Aydemir, çiftçiye 2.1 milyarlık yeni bir destek sunulduğunu belirtti.

Son 19 yıllık dönemde sürekli biçimde çiftçi ve besicilere yönelik tarımsal destekler, hibeler verildiğini aktaran Milletvekili Aydemir, bu süreçte Erzurum'da 5.4 milyar tutarında tarımsal yatırım ve destek kaydedildiğini açıkladı.

Vatandaş Memnuniyeti Üst Düzeyde

Geçilen hafta sonu Erzurum'da yürüttüğü Sahadaki çalışmaları düzeyinde Karaçoban, Hınıs, Tekman, Karayazı, Horasan, Köprüköy, Pasinler ilçelerini ziyaret ederek esnaf ve çiftçilerle görüştüklerini, üreten kesimin nabzını tutuklarını belirten Milletvekili Aydemir, vatandaş memnuniyetinin üst seviyede olduğunu bildirdi.