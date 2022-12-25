Milletvekili Aydemir: ‘Teşekkürler Erzurum'

Milletvekili Aydemir, ‘Halkın yüreğinde irfan, iman ve vakar abidesi; Ak önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza on binlerce dadaş yüreklerini açıp, 2023'ün zafer muştusunu verdiler. Bunun adı, 21 yıldır aynı azimle liderinin arkasından yürüyen dadaş kararlılığıdır. Minnettarız.' dedi

Erzurum Tarihi Vakarı, Dadaşlar İfade Ettikleri Manayı Ortaya Koydu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'u teşrifi kaydında dadaşların ortaya koyduğu teveccühün bütün Anadolu Coğrafyasına olduğu gibi, Türk Dünyası odağında da milli duruş, manevi değerlere sadakat, bir dünya liderine vefa mesajı olduğunu belirterek, ‘Erzurum tarihi vakarı, dadaşlar ifade ettikleri manayı yüreklerini birleştirerek ortaya koymuşlardır. ‘ kaydını düştü..

‘Erzurum yeniden dirilişin tanığı oldu'

‘Bizim için temel değer Türk Dünyası ve İslam Alemi ekseninde Anadolu'nun yeniden dirilişine nefsini adayanlara vefadır. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum, küresel vicdanı uyandıran, mazlum ve mağdurların hamisi Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda bulunma kararlılığını göstermiş, siyasi tarihimiz Anadolu'da 2023'ten 2071'le yeni bir kıyamın tanığı olmuştur. ‘ mesajını verdi.

Erzurum'a Yeni Müjdeler

Teşekkür mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum'a ilişkin olarak verdiği müjdeleri vurgulayan Milletvekili Aydemir, müjdeleri, Erzurum'un Türkiye Yüzyılında en yüksek katma değer üreten şehirler arasında ilk sıralarda değerlendirilmesi, Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Hattı Projesi, Şehir içi raylı sistem ulaşım projesi, Alvar Barajı Projesi, Söylemez Barajı Projesi, Erzurum için toplam 11,5 milyar lira tutarında yatırım ve tarımsal hibe desteği, 2 Yeni Organize Sanayi Bölgesi, İlk Evim kampanyasıyla Erzurum'da 2 bin 420 konut inşa edilmesi, 17 bin 500 altyapısı hazır arsa verilmesi, 250 yeni iş yeri yapılması, Erzurum'a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı, Kültür Yolu Festivali olarak kaydetti.

Dadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza Minnettardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bizim Türkiye ile birlikte, 81 vilayetimizin her biriyle birlikte Erzurum için çok büyük hayallerimiz var. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrında, coğrafyamızdaki bin yıllık geçmişimizin en önemli atılımını yapmaya hazırlanıyoruz" vurgusu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlar sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır. ‘ ifadesini kullandı.