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Milletvekili Aydemir Yerli ve Milli üretime dikkat çekti

AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aydemir, Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi odağında tarihi bir gelişme ve ilerleme kaydedildiğine vurgu yaparak, yerli ve milli üretimde zirve yaklaşım sergilendiğine dikkat çekti.

AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aydemir, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi odağında tarihi bir gelişme ve ilerleme kaydedildiğine vurgu yaparak, yerli ve milli üretimde zirve yaklaşım sergilendiğine dikkat çekti.


Aydemir Ekonomi Gündemini Değerlendirdi


Milletvekili Aydemir, yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında Risk Sermayesi Fonu oluşturulması, ileri teknoloji üreten firmalara verilecek destekler, Organize Sanayi Bölgelerinde istihdam oluşturan yatırımları hatırlattı.


Aydemir'den Şirazi Hikmeti Paylaşımı


TBMM 3. Yasama Yılı 106'ıncı oturumunda söz alan Milletvekili Aydemir, Şirazi'nin, “yolda laf atmak değil adım atmak lazım, yürümedikten sonra lafın manası kalmaz.” Hikmetini paylaşarak, ‘Şirazi'nin ak tarzı tarif eden hoş bir tespiti var diyor ki: “yolda laf atmak değil adım atmak lazım, yürümedikten sonra lafın manası kalmaz.” Adım atan yaklaşım. Onun için diyoruz ya, onlar konuşur, AK Parti yapar.' dedi.


Yerli Ve Milli Üretim


Türkiye'de Yerli ve Milli üretim odağında tarihi bir gelişme yaşandığı, yatırım ortamının iyileştirilmesi adına OSB'lerde ciddi bir ivme kaydedildiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Yatırım ortamını iyileştirmek için son yapılanlara bakınız. Gümrük kapıları için yerli, millî-ray sistemleri üretmeye başladık. Bu sayede yasa dışı ticaret önlenecek. Risk sermayesi fonu oluşturduk, bununla yüksek teknoloji üreten millî firmalarımıza finansman desteği sağlayacağız. Teşvik ve desteklerde yatırımcılara dönük başvuruda tek pencere sistemi çalışmaları tamamlanmak üzere. ASELSAN, savunma gücümüzü doruklara çıkarmak için büyük atılımlar yapıyor. Ve nihayet salgına rağmen organize sanayi bölgelerinde 600'e yaklaşan fabrikanın açılması, ‘adım atan' üslubumuza en net nişanedir. Bereketli olsun. ‘ diye konuştu.

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