Milletvekili Aydemir'den Erzurum Adli Kampüs talebi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Adalet Bakanlığı görüşmelerinde Erzurum'u gündeme taşıyarak, ilde Adli Kampüs kurulmasını talep etti. Aydemir, Adalet Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde HDP'nin “Siyasi Soykırım” söylemine, PKK'nın Ağrı'da ağaca bağlayıp katlettiği AK Parti müşahidi ve Diyarbakır Analarıyla cevap verdi.

Aydemir'den HDP'e Tepki

Milletvekili Aydemir HDP Milletvekillerinin ‘Siyasi Soykırım' söylemlerine sert tepki vererek, ‘Siyasi Soykırım, 2 yıldır kaçırılmış evlatlarının yolunu bekleyen Diyarbakır analarının ıstırabını, acısını görmemek, onları gözyaşlarına mahkum kılmaktır, bigane kalmaktır. Karda kışta evlatlarının derdine düşmüşler. Adalet bunlar için aranır. ‘ dedi.

‘Adalet mülkü ayakta tutan güç'

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Adalet mülkü ayakta tutan güç. AK Parti'yi ifade eden esaslı bir kavram. Biz diyoruz ki: Bir saatlik adaletle hükmetmek, yetmiş yıllık nafile ibadetten nafidir. Böylesine bir anlayışı hayata yansıtmış isek buradan lezzet çıkar, buradan bereket çıkar ve öyle de olmuştur. On sekiz yıldır yaptıklarımız bu alanda hakikaten zirveyi, dorukları ifade ediyor ve minnettarlıklar bize yöneliyor. ‘ dedi.

Aydemir'den Yabancı Menşeyli Güven Endeksi Verilerine Tepki

Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Milletvekili Aydemir, yabancı menşeyli adalette güven endeksi verilerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, ‘Bazı Milletvekili arkadaşlarımız birtakım ecnebi kanallarını önümüze koyarak “Adalete güven endeksi şudur, budur.” gibi tespitler yapıyorlar. Doğru değil bunlar. Kerameti kendinden menkul, bilinmeyen, tanınmayan, adına işte hukuk kavramını yerleştirip sonra sözüm ona dünyayı düzene koymaya çalışan yapılardan neşet eden ifadeler. ‘ kaydını düştü.

Aydemir, DABKON Verilerini Paylaştı

Sunumunda Doğu Anadolu Basın Konseyi (DABKON) tarafından gerçekleştirilen Adalete Güven Endeksi ve Memnuniyet araştırma sonuçlarını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Oysa arkadaşlar, ben size sahici bir endeksten bahsedeceğim. Bakınız, Doğu Anadolu Basın Konseyi (DABKON) bu alanda bir çalışma yapmış, bizi ifade eden yerli ve millî bir yapı. Onlar çok sayıda kalemde ifade ediyor ama ben 2 kalemi burada sizin dikkatinize sunacağım. Deniyor ki: Cumhurbaşkanına güven oranı nedir? Yapılmış araştırma yüzde 68. Peki, yargıya güven nedir? Yüzde 56. ‘ dedi.

‘Ak Parti her alanda reformların ifadesi'

Milletvekili Aydemir konuşmasında, ‘Biz, AK Parti olarak her alanda reformları ifade ettik ve bununla temayüz, tebarüz etmiş bir yapıyız. Bununla şu anda bütün dünya zemininde saygı uyandırmışız. Burada, siz hakikatleri ters yüz ederek birtakım notlar düşerseniz bunun kıymet-i harbiyesi olmaz. ‘ vurgusunda bulundu.

‘Adaleti Diyarbakır anaları için arayın'

HDP' milletvekillerinin ‘Siyasi Soykırım' söylemlerine çok sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, bakın, bir siyasi parti - kavramlar üzerinden konuşuyorlar- özellikle HDP'li milletvekilleri için söyleyeceğim “siyasi soykırım”, bu kavramları özel olarak inşa ediyorlar ve onun üzerine de yürüyorlar, çok profesyonel yapıyorlar bu işi “siyasi soykırım”. Siyasi soykırım ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, şu resme bakın, şu garibanlara bakın. Bir köyde bakkallık yapan bu vatanın esaslı bir evladı; siyasi soykırımın resmi budur. Siyasi soykırım nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Diyarbakır'daki o mazlum, masum analarımız -bizim canlarımız- onlara bigâne kalmaktır siyasi soykırım. Bir Allah kulu -ben dikkat ediyorum ve hayret ediyorum- hak teslimi babında, hiç olmazsa şu Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken birimiz de çıkıp şuna bir vurgu yapalım: Bakın, oradaki insanlar iki yıla doğru gidiyor. Nedir bu feveranları? Niye bunlar çıkmışlar soğukta, karda kışta evlatlarının derdine düşmüşler? Adalet bunlar için aranır arkadaşlar, böyle bakalım. ‘ diye konuştu.

Ülke Dışından Türkiye'ye Yöneltilen Saldırılar

Türkiye dışından ülkeye yönelen adaletsiz bir tarz olduğunu, buna müşterek bir tepki verilmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Dışardan bize yönelen adaletsiz bir tarz var ve buna bir tane itiraz gelmiyor. Nedir bu: İşte, Gence'de -bizatihi gittim, gördüm- bigünah onlarca sivilimiz katledildi, o adaletin sözüm ona sözcüsü diye burada dillendirilen ülkelerden bir tanesinden ses çıkmadı ve siz milleti ifade eden, Türk milletini tarif eden buradaki insanlar, buna dönük bir defa bile itiraz etmediniz “Bunların olamaması gerekir.” demediniz. Yani adalet inşa edilecekse arkadaşlar, içeride adaleti arıyor isek dışarıya da yöneleceğiz ve bize Türk milletine karşı hususi bir yönelme var, bunu hepimiz görüyoruz burada bayrak isim olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızı görüyorlar. ‘ kaydına yer verdi.

‘Cumhurbaşkanımız adaleti tarif eden bir simadır'

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmaya yönelik bir tutum ve söylemi bulunduğu, bunun haksız bir yaklaşım olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bayrak isim Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük yıpratma girişimleri var ve burada bir başka kavramı koyuyorlar önümüze. Nedir? ‘Saray kavramı. Biraz önce söyledim ya sözünüz hüküm ifade etsin istiyorsanız içini dolduracaksınız. Adaleti tarif eden esaslı bir isimdir Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah'ın izniyle sadece ülkemizin içerisinde değil bütün dünyada mazlumlara dönük adalet arayışı onunla beraber neşvünema buldu, elhamdülillah buna ne kadar şükretsek azdır. ‘ dedi.

“Sen de var, ben de var, onda hiçbir şey yok.”

Konuşmasında, geçmişte, kendilerini sözde aydın diye etiketleyen bir grubun sureti haktan görünerek gerçekleri tersyüz ettiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Sahici olan ne biliyor musunuz? Sahici olan şudur: O dönemde “Aydın.” diye etiketleyip kendilerini, onlar daha gadre uğrasın diye mektup yazma hadisesidir. Öyleyse arkadaşlar, lütfen hepimiz hakkı, adaleti üstün tutma bağlamında ve dahası genlerinde adaleti mütebâriz hâle getirmiş bir milleti tarif eden, temsil eden insanlar olarak bu neviden duruşlara itiraz edelim. Yani, sureti haktan gözükenlere. Bizim Erzurum'da öyle derler “Sen de var, ben de var, onda hiçbir şey yok.” Yahu arkadaş bu işler sizin başınızın altından çıktı. Bir adaletsizlik varsa sizin numaralarınızla insanlar öğrendiler bunları, FETÖ'cüleri özellikle kayıt düşüyorum ve imansızlık varsa, vicdansızlık varsa, insan düşmanlığı varsa, kadın düşmanlığı varsa, çocuk düşmanlığı varsa PKK'dan neşet ediyor bütün bunlar. Öyleyse, hakikatleri konuşacağız

arkadaşlar. ‘ diye konuştu.

Aydemir'den Adli Kampüs Talebi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Erzurum'da Adli kampüs kurulması talebini yönelten Milletvekili Aydemir, ‘Hayatının tamamını Erzurum'da geçirmiş birisi olarak söylüyorum. Erzurum'da adliye mahkemelerini, o zeminleri çok eskiden beri takip etmiş, hem gazeteci hem iş adamı olarak bilen birisiyim. Oralara yöneldiğinizde hep metruk hep böyle hoşunuza gitmeyen manzaralarla muhatap olurdunuz. Bizimle beraber oralar hakikaten adaleti ifade edecek lezzete, güzelliği sahip oldu ama değerli Bakanım, sizden bir istirhamımız var, bu yetmiyor. Mesela, bizim Erzurum'da sizden hususen talebimiz şu: Bir adli kampüs istiyoruz. Bizim elimizde de arsamız var. Çok sayıda böyle güzel binalarımız var ama birbirinden bağımsız, kopuk. Buna dönük, özellikle. Tabii ki bütçe imkânlarınız bağlamında. Özellikle sizden böyle bir istirhamımız var, Erzurum'un buna ihtiyacı var değerli Bakanım. Siz de olanı tabii ki, olması gerekeni takdir edersiniz. Ben bütçemizin bütün milletimize, vatanımıza, ülkemize hayır, uğur getireceğini biliyorum ve adalet neşet edecektir her zaman olduğu gibi.' dedi.

Aydemir'den Azerbaycan Kutlaması

Milletvekili Aydemir konuşmasının son bölümünde, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Zaferini kutlayarak, ‘Azerbaycan canımız, yüreğimiz ve zaferi bizim zaferimiz, milletimizin zaferi. Onları da buradan canı yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. ‘ mesajını verdi.