Milletvekili Aydemir'den Erzurum'a müjde

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" ifadesine itirazına tepki göstererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, resmen Meclisimize hakaret etti. Milli mücadeleden bu yana gazilik sıfatını taşıyan Meclis'e, 'Geçin bu ayakları' diyor." dedi.

Adalet Bakanlığından Erzurum Müjdesi

AK Parti Milletvekili Aydemir, Adalet Bakanlığı tarafından Erzurum'da Biyoloji Daire Başkanlığı kurulacağı müjdesini paylaşarak, ‘Bundan sonra adli vakalarda, Trabzon'a, Ankara'ya, İstanbul'a DNA testi için farklı testler için kimse gitmeyecek. Bütün bölge Erzurum'da bu hizmeti almış olacak.' dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin notlar düştü, 2023 Bütçesi görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclise yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

‘Rezalete bakar mısınız?'

CHP'nin açıkladığı danışma kadrosunda yer alan bazı isimlerin Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yönelik ithamlarda bulunduğunu, aralarında şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanların bulunduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘Rezalete bakar mısınız' dedi.

‘Kılıçdaroğlu resmen meclisimize hakaret etmiştir'

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, her yıl bütçe görüşmelerinde gafa imza attığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, geçen yıl bütçe görüşmelerinde el hareketi yaptığını dile getiren Milletvekili Aydemir, "Ana muhalefeti ifade eden, üstelik başkanlık hülyaları gören biri, Sayın Kılıçdaroğlu, resmen Meclis'imize hakaret etti. Milli mücadeleden bu yana gazilik sıfatını taşıyan Meclis'e, 'Geçin bu ayakları' diyor. 'Gazi Meclis diyorsunuz ya' diyerek hafife alıyor, kendisi demiyor. Bu sıfatı Meclis'e yakıştırmadığını söylüyor." diye konuştu. Milletvekili Aydemir, ‘Bu büyük bir rezalettir ve TBMM tarihine kara leke olarak girmiştir. Kendisini kınıyorum, telin ediyorum. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatarak, "İmansızlar, kitapsızlar, millet ve devlet düşmanları Meclis'i bombalamadı mı? Bunu inkar eden bir yaklaşımın sahibi bırakın ana muhalefetin genel başkanı olmayı, bu Meclis'in bir mensubu olamaz." ifadesini kullandı.

‘Ülke adına dertleri yok'

Milletvekili Aydemir, ‘Niye, birikim yok, birikim. Bu ülke adına dert edinme diye bir gaile taşımıyor. Bu ülkeyi düşünmüyor. Bu vatanın insanlarını, bu vatanın TBMM'de çarpan yüreğini asla düşünmüyor, düşünse bunu söyler mi?' diye konuştu

Dün TBMM Genel Kurulunda küfreden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e de kınama cezası verildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Bunların lügatleri o kadar sığ ki okudukları filan yok, yalnızca malumatla yürümüşler, bilgi ve birikim yok." dedi.

CHP'nin danışman kadrosu

CHP'nin açıkladığı 70 kişilik listeye ilişkin tespitlerini de aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bakın şu anda CHP 70 tane danışman kadrosundan filan bahsediyor. Açıkladığı isimler var. CHP Atatürk'ü istismar ediyor her seferinde Biz ise Atatürk'ü her zaman başımızın üstüne alıyoruz. Ortak değerimiz diyoruz. CHP'liler ne yapıyor? Biz Atatürk'ün partisiyiz, diyorlar. Açıkladıkları isimlere bakın. Yazdıkları eserlerde, şurada burada Atatürk'e ağza alınmayacak hakaretler eden, Atatürk'ün aslında bir jakoben olduğunu, bir dayatmacı olduğunu, dillerinin altında bir diktatör olduğunu ima eden isimleri bunlar getirdiler partilerine danışman yaptılar, rezalete bakar mısınız? ‘ diye konuştu

CHP'nin danışman listesine aldığı Hacer Foggo'nun Türk askerine hakaret ettiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘Bu isim, Türk Tabipler Birliğinin kimyasal iftirası var ya ondan bin beterini yapıyor, ‘çocuk katili' diyor. Kahraman Türk Ordusuna çocuk katili diyen birini CHP getirdi, danışman yaptı. Hele altını kaldırsanız neler çıkar, neler çıkar? CHP böylesine alil bir anlayışı, düşük bir anlayışı ifade ediyor. ‘ dedi.

Aydemir uyardı

CHP içinde TSK'ya dil uzatan, İHA ve SİHA gibi yerli ve milli üretimden rahatsız olan kişiler olduğunu savunan Milletvekili Aydemir, ‘CHP de siyaset yapan bir amiral eskisi. Onun da bugünlerde açıklamaları var. IHA, SİHA rahatsızlığı var. Biz hep söyledik ki, niye terör bugüne kadar engellenmemiş, işte orduya sirayet etmiş sızmış bu isimler yüzünden. Bakın CHP'li emekli amiral eskisi. Amirallik ona zıkkım olsun, o makam o titrer ona zıkkım olsun, zehir olsun. Orduyla ilgili neler konuşuyor? IHA, SİHA rahatsızlığını nasıl dile getiriyor? Şu hale bakın ve bunlar bu ülkeyi teslim alsalar, bu ülke yönetimine gelseler ne olur? Milletimize feverananımız budur. Diyoruz ki Allah korusun bunlar gelirlerse yeniden terör cari olur. Terör bu milletin başına yeniden musallat olur. Tebelleş olur. Her gün onlarca şehit haberiyle içimiz yanar, dikkat edin diyoruz. Daha önce mücadele niye doğru dürüst verilememiş, işte bu neviden amiraller oralarda yer aldığı için, şimdi görüyoruz. ‘ kaydını düştü

Adalet Bakanlığı Bütçesinde Erzurum Gündemi

Basın toplantısında Bütçe görüşmelerine ilişkin tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, Adalet Bakanlığı tarafından Erzurum'da gerçekleştirilecek olan yatırımı paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını ifade etti.

Milletvekili Aydemir, ‘Adalet Bakanlığınca Erzurum'da bir hususi yatırım yapılacak. İnşallah çok yakın zamanda yürürlüğe girecek. Adli Tıp Grup Başkanlığına bağlı olarak Erzurum'da Biyoloji Daire Başkanlığı kuruyoruz. Artık, Trabzon'a, Ankara'ya, İstanbul'a DNA testi için, farklı testler için kimse gitmeyecek. Bütün bölge Erzurum'da bu hizmeti almış olacak. Bu önemli bir hizmettir. Bundan dolayı Adalet Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Uzun yıllara sari bir beklentiydi. ‘ diye konuştu