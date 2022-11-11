Milletvekili Aydemir'den kardeşlik mesajı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Biz Alevi ile Sünni'yi zerre kadar milim nispetinde ayrı görmedik. Aleviler bu vatanın en sahici, en asli unsurudur. Kardeşliğimiz ilanihaye devam edecektir.' vurgusunu paylaştı.

Aydemir TBMM Genel Kurulunda Değerlendirmelerde Bulundu

TBMM Genel Kurulunda, Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi. Milletvekili Aydemir TBMM Genel Kurulunda teklif üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Aydemir yasa teklifi üzerine notlar düşüp, Maden ocağı ve yeraltı çalışanı şehitlerimiz için yaptığımız kanuni düzenlemelerdeki eşsiz katkılarından dolayı AK Parti Bartın Milletvekili Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'a teşekkür etti

‘Alevi sünni kardeş, kardeşliği biliriz'

Milletvekili Aydemir, Sivaslı bir Alevi ozanın "Alevi Sünni kardeş, kardeşliği biliriz. Vatan için yaşar, vatan için ölürüz. Provoke etmeyin, bir araya geliriz. Ali benim imamım, Osman'a da bağlıyım" sözlerini anımsatarak, partisinin anlayışının da bu olduğunu belirtti.

Kardeşliğimiz İlanihaye Devam Edecektir

Milletvekili Aydemir, "Aslında örtülü de değil açık bir biçimde yaptığımızın Alevi kardeşlerimiz nezdinde çok itibarlı işler olduğunu kendileri de ifade etmiş oluyorlar. Biz Alevi ile Sünni'yi zerre kadar ayrı görmedik. Aleviler bu vatanın en sahici, en asli unsurudur. Kardeşliğimiz ilanihaye devam edecektir." diye konuştu.

Aydemir'den Hayat Mektebi Vurgusu

Genel Kurul'daki sunumunda, muhalefetin yaklaşımını eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Bazılarının kitaptan okuduklarını biz hayat mektebinde yaşaya yaşaya buralara geldik. Çok net, istismarları ellerinden alınanlar maalesef hakikatleri ters yüz ediyorlar. ‘Teorik tartışma açmayalım.' diyenler burada teorik tartışmalarla zaman geçirdiler ‘ diye konuştu.

‘Aleviler bu vatanın en sahici, en asli unsurudur'

Konuşmasında kardeşlik mesajları veren Milletvekili Aydemir, ‘Şunun altını çizeceğim, Sivaslı bir Alevi ozan öylesine medeniyetimizin kodlarını ifade eden kayıtlar düşmüş ki bunu okurken, bunu dinlerken yüreği ferahlanmayan bu medeniyete mensubiyet duygusu zayıf olandır demek. Ben bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ne diyor Sivaslı Alevi ozanımız? “Alevi Sünni kardeş, kardeşliği biliriz/Vatan için yaşar, vatan için ölürüz/Provoke etmeyin, bir araya geliriz/Ali benim imamım, Osman'a da bağlıyım.” Budur işte, bizim anlayışımız bunu ifade ediyor. Biz Alevi ile Sünni'yi zerre kadar milim nispetinde ayrı görmedik. Aleviler bu vatanın en sahici, en asli unsurudur. Kardeşliğimiz ilanihaye devam edecektir.' kaydını düştü.

Aydemir: ‘İlk defa biz yapıyoruz'

Yasa teklifinin içeriğinde yer alan Maden işçilerine yönelik düzenlemeye dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Maden ocakları ve yer altı işlerinde çalışanlar için hakikaten devrim niteliğinde kararlar getirdik, kanun çıkarıyoruz. Bundan böyle, altını çizerek söylüyorum, bir gün sigortalı olsa dahi eğer maden ocağında kazaya uğramış, vefat etmişse onun geride bıraktıkları emeklilik hakkı kazanıyorlar.

Bakın, ilk defa biz yapıyoruz, devrim niteliğindedir. ‘ dedi

‘Muhalefetin millet diye bir derdi yok'

Milletvekili Aydemir konuşmasında, ‘Bir başkası, orada şehadete uğrayan -biz onları şehit olarak kabul ediyoruz- şehit olduktan sonra -daha önce bir tarih aralığına sığdırılan- kardeşlerinin, aileden birinin iş sahibi olması, aş sahibi olması hükmünü -tarihi bütünüyle kaldırarak- hangi zaman diliminde kazaya uğramış olursa olsun eşi, çocuğu, kardeşleri iş, aş sahibi olacak diye kayıtlar getirdik. Bunlar bu muhalefetin aklının ucundan geçmez çünkü millet diye bir dertleri yok, sadece ve sadece istismar. İşte, istismarın kayıtlarını da şimdi burada koydum Alevilerle ilgili. Aleviler bizim yüreğimiz. ‘ ifadelerine yer verdi.

‘Şehitlerimizin vedia ve hatıraları azizdir'

Milletvekili Aydemir, ‘Şehitlerimiz hangi sahada olursa olsun vatan için can veren Mehmetçiklerimiz gibi yer altında şehadete uğrayanlar da bizim için ölümsüzdürler, onların geride bıraktıklarının da hatıralarını her daim yüksek tutarız. Dolayısıyla, sahabetlik bizim işimiz; milletin işini görmek bizim işimiz; millet lehine kanun çıkarmak bizim işimizdir.' dedi.

‘Cumhur ittifakı, kardeşlik ittifakıdır'

Sunumunun son bölümünde Cumhur İttifakındaki birlik ve beraberliğe dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Ara ara şunu söylüyorum, diyorum ki: Güzel olanı taklit de güzeldir. Buradan, yirmi yıldır düştüğümüz kayıtlardan hisse kaparsanız çok özel pozisyonlar alırsınız. Hele hele Cumhur İttifakı'ndaki kardeşliğimize bakın, kendi aranızdaki nizayı da gidermeye çalışın diyorum. ‘ dedi.